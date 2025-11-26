Fernando Gaviria fue condenado a dos meses de prisión en Francia: ¿qué pasó?

Fernando Gaviria, ciclista colombiano. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ciclista colombiano Fernando Gaviria vive horas de contrastes. Un día después de ser anunciado como nueva figura del equipo español Caja Rural, fue condenado en Mónaco a dos meses de prisión condicional por conducir bajo los efectos del alcohol, un episodio que ocurrió el pasado 22 de octubre y que hoy lo pone en el centro de la polémica.

El diario Nice Matin reveló en la mañana de este miércoles 26 de noviembre que el velocista antioqueño, de 31 años, fue detenido en la rotonda de Cantón tras cometer múltiples infracciones de tránsito. Entre ellas: no ceder el paso, cruzar la línea continua y circular en sentido contrario.

La policía del Principado registró además que Gaviria manejaba en evidente estado de embriaguez.

En la audiencia, el juez Florestan Bellinzona explicó que la medición arrojó 1,18 mg/l de alcohol en aire espirado, equivalente a cerca de 2,40 gramos por litro de sangre, cinco veces más de lo permitido.

“Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública”, aseguró el magistrado, quien también indicó que la policía debió esperar varias horas hasta que el ciclista recuperara la sobriedad para proceder con la detención formal.

El fiscal Mathias Marchand cuestionó que un deportista de élite fuera sorprendido en ese estado a plena luz del día, alrededor de la 1:15 p.m., en calles con tránsito de peatones, automovilistas y ciclistas.

Gaviria compareció sin abogado y aceptó su responsabilidad. Dijo que había dormido muy poco, que atravesaba estrés laboral y problemas familiares, y que la decisión de tomar el automóvil fue un error. “Dormí unas horas antes de salir. Tenía ganas de coger el carro. Fue un error mío, no lo volveré a hacer”, declaró ante el tribunal.

El tribunal acogió la recomendación de la Fiscalía y emitió una condena de dos meses de prisión condicional, una multa de 5.000 euros, la prohibición de conducir durante dos años en el Principado y tres multas adicionales de 45 euros cada una.

La noticia llega justo cuando Gaviria atraviesa un momento profesional determinante debido a su llegada al Caja Rural, que había sido presentada como un nuevo comienzo tras tres temporadas irregulares en Movistar. El anuncio de su fichaje se hizo casi en simultánea con la audiencia en la que recibió su condena.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador