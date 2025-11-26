Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: fecha, hora, bombos, clasificados y dónde ver

Fotografía del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, durante la develación del reloj de Mundial este miércoles, en Ciudad de México (México). Obsesionados como son con las fechas, sobre todo si se trata de las de celebraciones, los mexicanos encendieron hoy el reloj de cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de fútbol que organizarán por tercera vez a partir del próximo 11 de junio. Foto: EFE - Mario Guzmán

A menos de 200 días del inicio del primer Mundial con 48 selecciones, la FIFA confirmó el procedimiento para definir la composición de los doce grupos de cuatro equipos que disputarán la fase inicial del torneo, un formato sin precedentes en la historia de la competencia.

El sorteo del Mundial se celebrará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C. Allí se reunirán técnicos y directivos de todas las selecciones clasificadas —y de aquellas que aún buscan su cupo— para conocer a sus rivales en la lucha por la gloria.

Equipos clasificados

Hasta el momento, 42 selecciones tienen asegurado su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos.

AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán.

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez.

CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá.

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

OFC: Nueva Zelanda.

UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza.

Plazas restantes

Seis de los 48 cupos aún están por definirse y se conocerán en marzo de 2026. Cuatro provendrán del repechaje europeo, en la que participarán 16 selecciones: Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.

Los otros dos puestos saldrán del torneo clasificatorio intercontinental, en el que competirán Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania,

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia,

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica,

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA,

El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden.

Procedimiento del sorteo

La FIFA confirmó que los países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— estarán en el bombo 1, mientras que las demás selecciones se ubicarán según el ranking FIFA publicado el 19 de noviembre de 2025.

Las dos plazas del torneo intercontinental y las cuatro de la repesca europea completarán el bombo 4, donde podrían aparecer equipos como Italia o Bolivia, aún en competencia.

Restricciones del sorteo

Según la FIFA, en el bombo 1, los países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— estarán identificados con bolas de colores distintos.

De acuerdo con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá la B1 (bola roja) y a Estados Unidos la D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo 1 se representarán con bolas del mismo color y se ubicarán automáticamente en la posición 1 del grupo que les corresponda.

Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos.

Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la clasificación mundial: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos.

Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

En los bombos 2, 3 y 4, la posición de cada selección dentro de su grupo se determinará mediante un patrón predefinido, detallado en el documento oficial del procedimiento del sorteo. La ubicación final dependerá del bombo de origen y del grupo asignado.

No más de dos equipos de la UEFA por grupo

Por norma general, ningún grupo podrá incluir dos equipos de la misma confederación, salvo en el caso de la UEFA, que contará con 16 representantes. En consecuencia, cada grupo tendrá como mínimo una y como máximo dos selecciones europeas.

En cuanto a las plazas del torneo clasificatorio de la FIFA (repechaje internacional), la misma norma se aplicará para evitar que dos selecciones de una misma confederación coincidan en un grupo. Esta restricción también regirá para los tres equipos que disputen las dos plazas disponibles del bombo 4.

Fecha, hora y cómo ver el sorteo en vivo

El sorteo final tendrá lugar el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 p.m., hora de Colombia.

La cobertura en directo se podrá seguir en FIFA.com y en las redes sociales de la Copa Mundial de la FIFA. El sorteo también será retransmitido por los socios de medios de la FIFA.

