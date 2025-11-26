Los nominados al Deportista del Año: ¿quién ganará en la categoría paralímpica?

Karen Palomeque, primer lugar en el podio. José Gregorio Lemos, segundo lugar en el podio y Leydi y Edilson Chica, tercer lugar en el podio durante la ceremonia del Deportista del Año 2024 en la categoría paralimpica. Foto: El Espectador - José Vargas

La edición 2025 del Deportista del Año de El Espectador llega con una de sus categorías más emocionantes: la paralímpica. Este año, son 10 los nominados que conforman una generación excepcional de atletas que, con resultados históricos, récords mundiales y múltiples medallas, han dejado en alto el nombre del país en los principales escenarios deportivos del planeta.

En las últimas ediciones del galardón, esta categoría ha tenido protagonistas que han marcado un antes y un después en el deporte adaptado en Colombia. Un ejemplo de ello es Karen Palomeque, quien en 2024 repitió el premio a la mejor deportista paralímpica del año tras su brillante actuación en los Juegos Paralímpicos de París.

Los 10 nominados en la categoría juvenil

Angélica Bernal, tenis en silla de ruedas: referente del país y una de las mejores del mundo. En 2025 la bogotana alcanzó un subcampeonato histórico en Wimbledon en la modalidad de dobles, resultado que la consolidó aún más en el circuito internacional. Angie Nicoll Mejía, paratleta: especialista en pruebas de velocidad (100 y 200 m), una de las jóvenes promesas del país. En 2025 ganó el oro en los 100 metros del Mundial de Paratletismo, sorprendiendo a la élite global, y fue la gran figura de los Juegos Parapanamericanos Juveniles. José Gregorio Lemos, paratleta: multimedallista mundial, conocido por su potencia en jabalina y bala. Este año, volvió a superar sus marcas personales y fue multimedallista en el Mundial de Paratletismo. Karen Palomeque, paratleta: es “la Princesa del Paratletismo Colombiano”, especialista en velocidad. En la actual temporada, obtuvo el oro mundial en los 200 metros y registró un récord del mundo, manteniéndose como una de las atletas más dominantes en su clasificación. Mayerli Buitrago Ariza, paratleta: figura continental en impulsión de bala, destacada por su técnica y consistencia. En 2025 alcanzó el oro en el Mundial de Paratletismo en impulsión de bala, consolidándose entre las mejores del planeta en su categoría. Francisco Sanclemente, paratleta: uno de los maratonistas en silla de ruedas más sólidos del continente. Para él, este año fue excepcional: ganó las maratones de Duluth y Los Ángeles, y obtuvo bronce en la maratón de París. Carlos Daniel Serrano, paranadador: múltiple campeón paralímpico y uno de los paranadadores más importantes en la historia de Colombia. Esta temporada sumó una medalla de oro y dos de plata en el Mundial de Paranatación. Nelson Crispín, paranadador: histórica figura de la paranatación colombiana; tiene títulos mundiales y paralímpicos. En 2025 volvió a destacar como multimedallista mundial, obtuvo dos medallas de oro y una de plara en el Mundial de Paranatación Carolina Munevar, paraciclista: una de las ciclistas paralímpicas más destacadas del país, especialista en ruta y contrarreloj. Este año ganó la medalla de plata en el Mundial de Paraciclismo de ruta. Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas: uno de los equipos más competitivos del continente. En 2025: obtuvieron un bronce histórico en la Copa América y lograron la clasificación al Mundial, hito para este deporte en Colombia.

Nominados en las demás categorías

La categoría paralímpica es solo una de las múltiples distinciones que entrega el galardón. Además de este apartado, el premio reconoce a los mejores en las categorías Juvenil y Mayores, así como a los Entrenadores, Dirigentes y Equipos del año. El público también puede participar votando por sus favoritos a través de la plataforma de El Espectador.

Candidatos en la categoría de mayores

Natalia Linares, atleta Sebastián Muñoz, golfista Gabriela Rueda, patinadora de velocidad María Fernanda Timms, patinadora de velocidad Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad Luis Díaz, futbolista Mayra Ramírez, futbolista Valeria Arboleda, boxeadora Ángel Barajas, gimnasta artístico Jeison López, pesista Brayan Carreño, patinador artístico Stefany Cuadrado, ciclista de pista

Candidatos juvenil

Kollin Castro, patinadora de velocidad Tomás Restrepo, golfista Camilo Vera, gimnasta artístico Nicole Mancilla, futsalista Nicolás Olivera, ciclista de pista José Eber González, levantador de pesas Sebastián Olivares, levantamiento de pesas Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad Isabella Bedoya, nadadora Luisa Agudelo, futbolista

Candidatos a Entrenador del año

Elías del Valle, entrenador selección de patinaje

Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares

Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas

César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol

Candidatos a Dirigente del año

Alberto Herrera Ayala - Fedepatín

William Peña - Fedepesas

Jorge Soto - FECNA

Ramón Jesurún - Fedefútbol

Candidatos a Equipo del año

Selección femenina de fútbol de mayores

Selección femenina de baloncesto

Selección de patinaje

Selección sub- 20 masculina de fútbol

Deportivo Cali Femenino

Fecha y lugar de la ceremonia del Deportista del Año 2025

La ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar tendrá lugar el 1° de diciembre en el edificio UCompensar de Bogotá.

El evento reunirá a los mejores deportistas del año, junto con entrenadores, dirigentes y leyendas del deporte colombiano, para reconocer los logros y el esfuerzo de la temporada.

