Medellín ganó en el Atanasio y completó el grupo de los colombianos en la Copa Libertadores

Independiente Medellín sufrió, pero logró su objetivo. El equipo antioqueño eliminó a Juventud de Las Piedras de Uruguay y aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que también estarán Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.

La noche en el Atanasio Girardot comenzó con intensidad para el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo. El DIM tomó la iniciativa desde el arranque y encontró la ventaja temprano gracias a un cabezazo de Hayen Palacios, que se elevó en el área para abrir el marcador y poner a soñar a los hinchas con la clasificación.

Sin embargo, Juventud reaccionó y volvió a equilibrar el partido. Federico Barrandeguy empató el compromiso con un golazo de tiro libre que silenció momentáneamente el estadio y dejó la serie completamente abierta. La fuerte lluvia que cayó sobre Medellín durante el primer tiempo terminó condicionando el juego, con un campo pesado que frenó varios intentos ofensivos del local.

Cuando el partido parecía encaminarse a la definición por penales, apareció la jugada que cambió la historia. A pocos minutos del final, Frank Fabra lanzó una asistencia precisa al área y el “Polaco” Francisco Fydriszewski se elevó para ganar en el juego aéreo y marcar de cabeza el gol que desató la locura en el Atanasio Girardot. Con ese tanto, Medellín aseguró además un premio cercano a los cuatro millones de dólares por su paso a la fase de grupos.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores?

Ahora el equipo rojo espera el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se realizará el 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

Allí se definirán los ocho grupos del torneo entre los 32 equipos clasificados, incluidos los cuatro provenientes de las fases previas. Los clubes serán distribuidos en cuatro bombos y la fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril.

