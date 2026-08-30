Enric Mas ganó la etapa en el primer día de la Vuelta a España sin Tadej Pogacar

Enric Mas celebra su triunfo en la llegada de la novena etapa. Foto: AFP - JOSEP LAGO

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La Vuelta a España vivió este domingo su primera jornada después del traumático retiro de Tadej Pogacar y la carrera comenzó inmediatamente a escribir una historia diferente.

Enric Mas, que heredó el liderato tras la salida del esloveno, no se limitó a defender la camiseta roja: atacó en el Alto de Aitana, ganó la novena etapa y reforzó considerablemente su posición al frente de la clasificación general. El español cerró así una jornada perfecta para Movistar y confirmó que, sin el gran favorito en competencia, está dispuesto a asumir el control de la carrera.

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La etapa, de 188 kilómetros entre Villajoyosa y el Alto de Aitana, estuvo marcada desde el comienzo por numerosos movimientos. UAE Team Emirates también tuvo que cambiar por completo su libreto después de perder a su líder y Pavel Sivakov fue uno de los hombres que buscó protagonismo en la fuga. Era una situación completamente distinta para el equipo que hasta el sábado había tenido al hombre a batir de La Vuelta y que ahora debía comenzar a buscar otros objetivos.

El recorrido ofreció terreno suficiente para que la escapada soñara con el triunfo. Santiago Buitrago fue uno de los protagonistas colombianos de la jornada y sumó puntos importantes en la clasificación de la montaña: pasó primero por el Puerto de Tudons y también se llevó la máxima puntuación en El Miserat.

La fuga llegó a contar con una ventaja importante, pero el movimiento de los equipos de los favoritos terminó convirtiendo el larguísimo ascenso final en una batalla por la etapa y por la clasificación general.

Todo cambió definitivamente en el Alto de Aitana, un puerto de primera categoría de más de 20 kilómetros y una pendiente media del 5,8 %. Allí los principales candidatos comenzaron a medirse y Mas demostró que la camiseta roja no le pesaba. Felix Gall atacó varias veces, Richard Carapaz también buscó romper la carrera y Oscar Onley respondió a los movimientos, mientras Primoz Roglic trataba de mantenerse dentro de la pelea.

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Mas terminó siendo el más fuerte. Después de responder a sus adversarios, el español lanzó su ofensiva decisiva a unos tres kilómetros de la llegada. Onley consiguió alcanzar su rueda y Roglic también regresó posteriormente, pero el líder volvió a acelerar y terminó imponiéndose en la meta. Fue además una victoria especialmente significativa: Mas no ganaba una etapa en una gran vuelta desde La Vuelta de 2018. Vestido de rojo, rompió una sequía de ocho años.

La actuación le permitió dar un golpe importante en la clasificación general. Mas quedó primero con 28 horas, 34 minutos y tres segundos. Roglic aparece segundo a 1:18, Felix Gall tercero a 1:39 y Oscar Onley cuarto a 2:20. Richard Carapaz ascendió al quinto lugar, a 3:26, mientras Mattias Skjelmose quedó sexto a 3:55 y Sepp Kuss, que perdió terreno durante la subida final, cayó hasta la séptima casilla, a 4:09.

Para Colombia, sin embargo, una de las mejores noticias del día estuvo en Harold Tejada. El corredor del XDS Astana resistió una jornada durísima de montaña y terminó instalado en la octava posición de la clasificación general. Tejada está ahora a cuatro minutos y 39 segundos de Mas y, más importante todavía, quedó dentro del grupo de corredores que siguen peleando por posiciones importantes cuando apenas se han disputado nueve etapas.

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La dimensión de su actuación se entiende mejor mirando quiénes lo rodean. Tejada está por detrás de nombres como Roglic, Gall, Onley, Carapaz, Skjelmose y Kuss, pero por delante de Gregor Mühlberger y Jakob Omrzel, quienes completan los diez primeros. Además, el colombiano se encuentra a apenas 30 segundos de Kuss y a 44 de Skjelmose. Es decir, no solamente ocupa circunstancialmente el top 10: las diferencias todavía le permiten mirar hacia posiciones superiores.

El colombiano también quedó como la principal carta nacional en la clasificación general, mientras Buitrago tuvo protagonismo desde la fuga y en la montaña. La regularidad de Tejada, en cambio, comienza a convertirse en uno de los grandes argumentos colombianos de esta edición: ha conseguido mantenerse cerca de los mejores cuando la carrera ha entrado en los terrenos donde empiezan a establecerse diferencias importantes.

La Vuelta, en definitiva, cambió de dueño en apenas 24 horas. El retiro de Pogacar dejó un enorme vacío y abrió una carrera que parecía encaminada a girar alrededor del esloveno. Mas aprovechó inmediatamente el nuevo escenario y no solo defendió el liderato, sino que ganó en Aitana y construyó diferencias importantes. “El maillot da alas”, reconoció después de una jornada que calificó entre las mejores de su carrera. Y mientras el español emerge como el nuevo hombre a vencer, Colombia encuentra una razón para ilusionarse: Harold Tejada ya es octavo y está plenamente metido en la pelea de los mejores de La Vuelta.

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