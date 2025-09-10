Clasificación general Vuelta a España, tras la etapa 17: así van los colombianos

Egan Bernal, protagonista de La Vuelta a España 2025. Foto: La Vuelta, vía X

Giulio Pellizzari se llevó la victoria en la etapa 17 de La Vuelta tras un ataque demoledor en las rampas finales de El Morredero. El joven del Red Bull-Bora coronó en solitario y cruzó la meta con una ventaja suficiente sobre Thomas Pidcock y Jai Hindley, que completaron el podio.

La jornada, penúltima de alta montaña, mantuvo al grupo de favoritos controlado, sin ataques significativos, pese al duro perfil del puerto leonés y el viento que acompañó gran parte del recorrido.

Jonas Vingegaard y João Almeida llegaron juntos a meta, conservando sus posiciones de privilegio en la clasificación general, que no sufrió alteraciones. Con la contrarreloj individual de Valladolid en el horizonte, los aspirantes al título reservaron fuerzas para la etapa 18, donde se espera que se definan las diferencias que encaminen al futuro campeón de esta edición de La Vuelta.

¿Cómo quedó la clasificación general?

Jonas Vingegaard sigue sólido como líder de La Vuelta con un tiempo total de 64h 53:55 y 50 segundos de ventaja sobre João Almeida, su principal rival. Tom Pidcock es tercero a 2:28, seguido de Jai Hindley a 3:04 y del ganador de la etapa, Giulio Pellizzari, que se mantiene quinto a 3:51.

El top-10 lo completan Felix Gall, Matthew Riccitello, Sepp Kuss, Torstein Træen y Matteo Jorgenson, este último único cambio del día al subir al décimo lugar. Todo se decidirá en la contrarreloj del sábado, donde los primeros lugares aún pueden moverse.

Harold Tejada y Egan Bernal, los protagonistas por el lado de Colombia

Harold Tejada ha sido uno de los nombres propios de las dos últimas jornadas de La Vuelta. El corredor del XDS Astana Team fue protagonista en la fuga de la etapa 17, mostrando combatividad y gran forma antes de ser cazado en las rampas de El Morredero, y gracias a su regularidad escaló al puesto 12 de la clasificación general.

Egan Bernal, por su parte, venía de brillar con su victoria en la etapa 16 y se mantiene en la casilla 15, a 33 minutos del líder, confirmando que ha recuperado el nivel competitivo para pelear por etapas y seguir sumando en la montaña.

Entre los demás colombianos, Santiago Buitrago sigue mejorando y subió tres posiciones, colocándose en el puesto 16 de la general y mostrando solidez en el cierre de la carrera. Más atrás, Juan Guillermo Martínez descendió hasta la posición 54, mientras que Brandon Rivera es 64, en una edición donde ambos han cumplido con labores de equipo más que con aspiraciones personales.

Así será la etapa 18 de La Vuelta a España 2025

La etapa 18 de la Vuelta será una contrarreloj individual en Valladolid de 27,4 km, totalmente llana y rápida, ideal para especialistas en potencia. Será clave para la general, pues permitirá abrir o recortar diferencias antes de las últimas etapas de montaña y perfilará al gran favorito al título.

