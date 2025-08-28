Clasificación general de la Vuelta a España tras la sexta etapa: hay nuevo líder

El ciclista noruego Torstein Træen, con la camiseta de líder de La Vuelta. Foto: EFE - Javier Lizón

El gran protagonista este jueves de la sexta etapa de la Vuelta a España 2025 fue el australiano Jay Vine, quien logró una victoria incontestable en Pal, Andorra. El ciclista del UAE Emirates se lanzó desde la fuga y remató con una ascensión poderosa para conquistar su tercer triunfo parcial en la ronda ibérica y primero en esta edición, confirmando su estatus de especialista en la alta montaña.

La clasificación general cambió de dueño tras la exigente jornada pirenaica. El noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious), también presente en la escapada, se vistió con el maillot rojo y ahora lidera la carrera con un tiempo acumulado de 20:25:46.

Le siguen Bruno Armirail y Lorenzo Fortunato, ambos protagonistas de la fuga, en una tabla que se revolucionó con los movimientos de los hombres adelantados.

Por su parte, Jonas Vingegaard defendió con solidez su posición en el grupo de favoritos, respondiendo a los ataques de João Almeida y Giulio Ciccone. Sin embargo, el danés no pudo conservar el liderato: cruzó la meta con el resto de gallos a más de cuatro minutos del vencedor y cayó al quinto lugar de la general, a 2:33 de Træen.

Así quedó la clasificación general: tabla

¿Cómo van los colombianos?

Entre los colombianos, Egan Bernal fue el más destacado al mantenerse con los favoritos y llegar junto a Vingegaard, aunque perdió su lugar en el top 10 y ahora es 11º a 2:55. Santiago Buitrago descendió al puesto 19, mientras que Harold Tejada (40º), Sergio Higuita (48º) y Brandon Rivera (57º) cedieron tiempo. Más atrás, Juan Guillermo Martínez y Esteban Chaves se mantienen en labores de apoyo, sin opciones de general.

