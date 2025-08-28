Egan Bernal dio la cara al ataque de Vingegaard en la etapa de La Vuelta a España

Egan Bernal, en la sexta etapa de la Vuelta a España Foto: Ineos, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La sexta etapa de la Vuelta a España 2025 dejó emociones fuertes en los Pirineos y un cambio de líder en la clasificación general. El australiano Jay Vine fue el gran protagonista, imponiéndose con autoridad en la llegada a Pal, en Andorra, para firmar su tercer triunfo de etapa en la historia de la ronda ibérica. Su ataque en los últimos kilómetros fue incontestable, confirmando su papel como uno de los escaladores más explosivos del pelotón.

La fuga del día estuvo integrada por ciclistas de mucho nivel, entre ellos Torstein Træen, Lorenzo Fortunato, Bruno Armirail y Louis Vervaeke, quienes durante gran parte de la jornada alimentaron las esperanzas de coronar la etapa. Sin embargo, Vine se mostró intratable, primero abriendo hueco en el descenso y luego rematando con una ascensión poderosa en el puerto final. Pese a los intentos de sus compañeros de escapada, nadie logró seguirle el ritmo.

La jornada en los Pirineos fue también un espectáculo de resistencia. La lluvia, el granizo y las carreteras mojadas endurecieron aún más un recorrido que ya incluía puertos encadenados de gran exigencia. El pelotón de favoritos, controlado por el Team Visma y los UAE, mantuvo un paso calculado, sin arriesgar demasiado, pero incapaz de evitar que la fuga se llevara el protagonismo del día.

¡Ganador en solitario! Jay Vine fue el ciclista que más resistió aún cuando pesaban los últimos kilómetros y se adueñó de la etapa 6 de la Vuelta a España. ❤️🔝



📺 Mira la última Gran Vuelta por #DisneyPlus Plan Premium. pic.twitter.com/AiczMp5ZhI — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 28, 2025

Egan Bernal, firme entre los favoritos

En cuanto a los favoritos, Egan Bernal estuvo siempre muy atento a los movimientos de Jonas Vingegaard. El colombiano, pese a sufrir en algunos tramos, se mantuvo firme en el grupo de líderes y cruzó la meta junto al danés, demostrando su buen nivel.

El de Zipaquirá resistió la presión hasta el último kilómetro y, aunque cedió algo en la general, volvió a dejar claro que es uno de los hombres más sólidos en la montaña.

A strong ride from @Eganbernal sees him finish with the GC favourites on a tough mountain stage at #LaVuelta25 👏 pic.twitter.com/pPIf8G7v0E — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 28, 2025

Por su parte, Vingegaard defendió con entereza su posición frente a Almeida y Giulio Ciccone, que intentaron mover la carrera en la parte final. El danés respondió a cada aceleración, pero la calma del Visma en la persecución terminó costándole el maillot rojo. La diferencia con los escapados fue demasiado grande y el trono de la general cambió de dueño. Un golpe inesperado para el gran candidato.

Bernal, pese a su buen rendimiento, perdió su lugar en el top 10 de la clasificación general. El colombiano cedió posiciones por los movimientos de quienes venían desde la fuga, aunque mantuvo el mismo tiempo que Vingegaard en la llegada. Su objetivo ahora será recuperar terreno en las próximas etapas de montaña, donde puede dar un zarpazo.

Así quedó la clasificación general tras la sexta etapa

El nuevo líder es el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious), que gracias a su presencia en la escapada se vistió de rojo con un tiempo acumulado de 20:25:46.

Lo escoltan Bruno Armirail y Lorenzo Fortunato, en una clasificación general revolucionada por la fuga. Vingegaard cayó al quinto puesto, a 2:33, mientras Almeida y Ciccone completan el grupo inmediato de perseguidores.

En el balance colombiano, Egan Bernal marcha 11º a 2:55 del líder, seguido por Santiago Buitrago en la casilla 19, a 3:34. Más atrás aparecen Harold Tejada (40º, a 9:39), Sergio Higuita (48º, a 11:21) y Brandon Rivera (57º, a 13:44). Aunque el top 10 se escapó por ahora, la presencia de Bernal y Buitrago sigue siendo clave para Colombia en esta Vuelta.

Así será la séptima etapa de La Vuelta

La séptima etapa, que se correrá el viernes 29 de agosto, promete ser una auténtica etapa reina anticipada. Serán 190 km entre Andorra la Vella y Cauterets-Hautacam, con un menú de montaña demoledor: Port del Cantó, Port de la Bonaigua, Col du Portet d’Aspet, Col de Peyresourde, el mítico Col du Tourmalet y el remate en alto en Hautacam. Una cadena de puertos legendarios que pondrá a prueba la resistencia de los favoritos y que puede comenzar a definir de verdad la Vuelta. Aquí ya no habrá margen para especular: los grandes gallos tendrán que mostrar sus cartas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador