Atención al anuncio de Lionel Messi: “Será mi último partido de Eliminatorias”

El astro argentino habló del partido entre Argentina y Venezuela, el último que jugará en Sudamérica con la camiseta albiceleste.

Redacción Deportes
28 de agosto de 2025 - 04:18 p. m.
Lionel Messi, uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol.
Foto: EFE - Adan González
Lionel Messi confirmó que el próximo encuentro de Eliminatorias que disputará en Argentina, frente a Venezuela, será el último de su carrera en esta competición.

“Va a ser muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Me va a acompañar mi familia. Lo vamos a vivir de esa manera”, dijo el astro rosarino.

El anuncio lo hizo después del compromiso de Inter de Miami, en el que su equipo aseguró el paso a una nueva final de la Leagues Cup. Ante los micrófonos, Messi insistió en que el duelo frente a Venezuela no será un partido más, sino un momento que quedará en la memoria de su vida deportiva y personal. “El partido con Venezuela es muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias”, reiteró.

El delantero argentino aseguró que su familia estará presente en la tribuna para acompañarlo en esta despedida: “Me van a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”. Sus palabras reflejaron la mezcla de nostalgia y orgullo que atraviesa al máximo goleador histórico de la Albiceleste.

La declaración de Messi se da en medio de las dudas sobre si vestirá la camiseta argentina en el próximo Mundial. Con 38 años y tras haber conquistado la Copa del Mundo en Catar 2022, su continuidad en la selección siempre es motivo de especulación. La fecha FIFA de septiembre en la que se disputará el partido ante Venezuela, podría ser la última vez que Argentina lo vea en cancha en un encuentro oficial clasificatorio.

El impacto de sus palabras recorrió rápidamente el mundo del fútbol. La noticia no solo conmovió a los hinchas argentinos, que se preparan para despedirlo en casa, sino también a los fanáticos internacionales que han seguido su carrera durante dos décadas.

Messi, referente absoluto del deporte, deja entrever así que su ciclo competitivo con la selección entra en una recta final.

Mientras tanto, Inter de Miami disfruta de su vigencia. Con el equipo estadounidense instalado en una nueva final, el capitán sigue mostrando un nivel competitivo altísimo. Sin embargo, la confirmación de que jugará su último partido de Eliminatorias con Argentina abre un nuevo capítulo en su legado: el de la despedida paulatina de los escenarios que lo vieron brillar con la camiseta albiceleste.

¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

