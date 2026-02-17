Clasificación general del UAE Tour tras la segunda etapa: así van los colombianos

Remco Evenepoel, ciclista belga. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

La segunda etapa del UAE Tour dejó un giro importante en la clasificación general tras la disputa de una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros en Abu Dabi. El gran protagonista de la jornada fue Remco Evenepoel, quien dominó de principio a fin y se convirtió en el nuevo líder de la carrera.

El belga, corredor del Red Bull - BORA, registró un tiempo de 13 minutos y 03 segundos, con una velocidad media superior a los 56 km/h, superando con autoridad a sus principales rivales. Gracias a esta actuación, Evenepoel le arrebató el liderato de la general al mexicano Isaac del Toro, quien sufrió las fuertes ráfagas de viento y perdió 42 segundos en la etapa, quedando ahora a 32 segundos del nuevo líder.

El podio de la contrarreloj lo completaron Joshua Tarling, segundo a seis segundos, y Rémi Cavagna, tercero a doce segundos, en una jornada marcada por las diferencias climáticas entre los corredores.

Clasificación general del UAE Tour tras la segunda etapa

Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2h 43′ 59′' Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) – a 6′' Remi Cavagna (Groupama – FDJ United) – a 12′' Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) – a 25′' Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) – a 26′' Luke Plapp (Team Jayco AlUla) – a 26′' Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) – a 30′' Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) – a 30′' Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGM Team) – a 31′' Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) – a 32′'

¿Cómo van los colombianos en el UAE Tour?

En cuanto a la actuación de los colombianos, Harold Tejada fue el más destacado del día. El huilense terminó 21° en la etapa, a 39 segundos del ganador, y se ubica como el mejor nacional en la clasificación general, donde es 20° a la misma diferencia.

Por su parte, Sergio Higuita marcha 77° en la general, a 1 minuto y 14 segundos, mientras que Nairo Quintana fue uno de los más perjudicados por la contrarreloj y cayó al puesto 106, a 1 minuto y 30 segundos del liderato.

La competencia continuará este miércoles con la primera jornada de montaña, un exigente recorrido de 183 kilómetros que culminará en alto en el puerto de Jebel Mobrah, en el que se espera un nuevo sacudón en la clasificación general y un intento de reacción por parte de los escaladores.

