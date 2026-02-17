Exigen la renuncia del presidente de Los Ángeles 2028 por estar vinculado al caso Epstein

Casey Wasserman, organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Foto: AFP - INDRANIL MUKHERJEE

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió públicamente la renuncia de Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, luego de que su nombre apareciera en los archivos del caso Jeffrey Epstein.

En una entrevista, Bass calificó como “lamentable” que el comité ejecutivo de LA28 haya respaldado a Wasserman pese a la controversia. “En mi opinión, debería renunciar”, afirmó la mandataria, marcando un giro frente a su postura inicial, cuando había señalado que la decisión correspondía exclusivamente al consejo directivo del comité organizador.

La polémica se reactivó tras la divulgación, el mes pasado, de correos electrónicos enviados en 2003 por Wasserman a Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein. Los mensajes, calificados como “subidos de tono”, fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de un nuevo lote de documentos relacionados con el caso.

Desde entonces, distintos funcionarios locales y figuras públicas han exigido la dimisión del directivo de 51 años, quien ha sido durante décadas una de las personalidades más influyentes de Hollywood, el deporte y el entretenimiento estadounidense. Pese a la presión, Wasserman no ha sido acusado formalmente de ningún delito en el marco de este escándalo.

La respuesta de Wasserman y el rol de su agencia

Tras conocerse las revelaciones, Wasserman emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente” la correspondencia mantenida en 2003, aclarando que ocurrió antes de la primera detención de Epstein, en 2006. Más recientemente, informó que cederá el control de su agencia artística —que lleva su apellido—, aunque permanecerá al frente del comité organizador de LA28.

En un mensaje dirigido a sus empleados, el empresario reconoció que la mención de su nombre en los correos se había convertido en una “distracción” para la compañía. “Lamento profundamente que mis errores personales del pasado les hayan causado tantas molestias”, escribió, según publicaron medios como The New York Times y The Wall Street Journal.

La crisis ya tiene consecuencias en la industria del entretenimiento. La agencia de Wasserman representa a figuras de talla mundial como Pharrell Williams, así como a las bandas Coldplay e Imagine Dragons. Sin embargo, varios artistas han decidido romper vínculos.

Entre ellos está Chappell Roan, reciente ganadora de un premio Grammy, quien anunció su salida de la agencia y afirmó que no se debe exigir a artistas o empleados “ignorar acciones que contradigan profundamente nuestros valores morales”.

¿Cómo el escándalo de Wasserman afecta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

El caso reabre el debate sobre la imagen y la gobernanza de Los Ángeles 2028, un evento con enormes riesgos financieros y simbólicos para la ciudad. Aunque el comité ejecutivo ha reiterado su respaldo a Wasserman, la presión política y mediática sigue creciendo.

Con la alcaldesa Karen Bass sumándose al llamado de renuncia, el futuro del jefe del comité organizador queda cada vez más en entredicho, mientras la cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos continúa bajo la sombra de uno de los mayores escándalos de los últimos años.

