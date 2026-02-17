Equipo del fútbol colombiano despidió a su técnico por malos resultados: ¿quién es?

El trofeo de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Aunque la Liga BetPlay 2026-I apenas va en su séptima fecha, la paciencia ya se agotó en varios clubes. Este lunes, Boyacá Chicó se convirtió nuevamente en protagonista tras confirmar la salida de Flabio Torres, en una decisión marcada por los resultados y la urgencia del descenso.

La derrota 2-1 contra Fortaleza, en el Metropolitano de Techo, fue el punto de quiebre. Más allá del marcador, el partido dejó en evidencia las mismas falencias que han acompañado al equipo desde el inicio del campeonato y que lo tienen comprometido en la tabla.

El equipo cundinamarqués apenas logró sumar cuatro puntos en siete fechas, un rendimiento insuficiente para un club que pelea directamente por la permanencia. El triunfo 5-0 contra Jaguares de Córdoba ilusionó por un momento, pero terminó siendo una excepción dentro de un arranque irregular y marcado por varias derrotas.

El problema no solo pasa por la tabla de la liga. En el promedio del descenso, el conjunto ajedrezado sigue hundido en la zona roja, ocupando la casilla 19 con un promedio que no da margen de error. Ese escenario aceleró una decisión que ya venía madurándose puertas adentro.

Con esta salida, ya son cuatro los entrenadores que dejaron su cargo en el arranque del campeonato. Antes habían salido Hernán Torres de Millonarios, Nelson Flórez de Cúcuta Deportivo y Alexis Márquez en Jaguares.

Ahora, Boyacá Chicó deberá actuar rápido. El calendario no da tregua y el duelo del 22 de febrero contra Águilas Doradas aparece como una prueba clave para empezar a enderezar el rumbo y evitar que la lucha por no descender se convierta, tan temprano, en una pesadilla.

