Colombia cerró el Panamericano de Pista 2026 con dos medallas de oro

Jordan Parra, campeón panamericano en la prueba de eliminación. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Colombia cerró este domingo su actuación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 con una cosecha de 11 medallas: tres de oro, seis de plata y dos de bronce. El evento se desarrolló en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile.

La delegación nacional concluyó la última jornada con doble oro. El último de ellos llegó por cuenta del atlanticense Cristian Ortega en la prueba del kilómetro, gracias a un registro final de 1:00.240. Se impuso al estadounidense Dalton Walter y al canadiense James Hedgock.

También el bogotano Jordan Parra subió a lo más alto del podio, pero en la carrera de eliminación. Supo leer la dinámica de la prueba, mantener posición y vencer al venezolano Clever Martínez en la ronda final. El cuadro de honor lo completó el trinitense Akil Campbell.

En total fueron tres los oros conseguidos por la delegación nacional. El tercero llegó el sábado por cuenta de la antioqueña Stefany Cuadrado, también en el kilómetro. Además, aportó dos medallas de plata más para Colombia, en sprint y keirin, demostrando su versatilidad.

Cristian Ortega no solo celebró oro de este domingo, pues también aportó al medallero nacional con la plata en la prueba de sprint masculino, en la que quedó justo detrás del vencedor, Nicholas Paul, de Trinidad y Tobago.

Otros colombianos que se ubicaron en el podio durante este Campeonato Panamericano de Pista fueron Kevin Quintero en keirin, y las velocidades por equipos en ambas ramas, en las que Colombia fue segunda colocada.

Colombia sumó también medallas de bronce gracias a Elizabeth Castaño en ómnium y al dueto de madison femenino en el que Castaño estuvo acompañada de Luciana Osorio.

Ese rendimiento acumulado para la delegación nacional, con una cosecha de 11 medallas (tres de oro, seis de plata y dos de bronce), le permitió a Colombia ocupar el cuarto lugar del medallero del Panamericano de Pista. México, Estados Unidos y Canadá se adjudicaron los primeros lugares.

El ciclismo colombiano pondrá ahora la mira está puesta en la carretera. El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 se celebrará en Montería del 16 al 22 de marzo de 2026, con categorías élite, sub-23 y juvenil en pruebas de contrarreloj y ruta en ambas ramas.

