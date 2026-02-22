Barcelona goleó a Levante y tumbó a Real Madrid de la cima de la tabla en España

Lamine Yamal y Fermín López, las figuras de Barcelona. Foto: AFP - JOSEP LAGO

Serio y efectivo contra el Levante (3-0) en el Camp Nou, FC Barcelona aprovechó este domingo la derrota del Real Madrid la víspera ante Osasuna (2-1) para recuperar la primera posición de LaLiga.

A pesar de dos intervenciones decisivas de su arquero Joan García (1′, 15′), el Barça (1º, 61 puntos) impuso la lógica para superar al recién ascendido conjunto granota (19º, 18 puntos), después de dos reveses consecutivos ante Atlético de Madrid (4-0) y Girona (2-1).

Pese a las peticiones de Flick de mejorar en defensa, el Barça estuvo tan expuesto como es tónica habitual esta temporada, aunque en esta ocasión no se vio penalizado ante la escasa puntería del Levante.

El joven centrocampista catalán Marc Bernal, autor de su segundo gol como profesional, abrió el marcador al rematar un buen centro de Eric García (4′, 1-0), antes de que el capitán Frenkie de Jong, a pase de Joao Cancelo, doblase la ventaja (32′, 2-0).

El ansiado regreso de Pedri

Tras salir desde el banco en el segundo tiempo, el eléctrico Fermín López firmó el tercero con un soberbio disparo desde fuera del área (81′, 3-0).

El centrocampista pudo haber añadido el cuarto en los minutos finales, pero el portero del Levante, Mathew Ryan, se lo impidió mostrando sus reflejos.

Los puntos perdidos en Gerona (2-1) el lunes podrían sin embargo costar caro a los azulgranas, que afrontan ahora un tríptico montañoso recibiendo al Villarreal (3º) y visitando al Athletic Club (8º) en Liga, con entre medias la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El conjunto culé espera contar para entonces con la autorización del Ayuntamiento para aumentar el aforo permitido en el Camp Nou.

A la espera, los 44.000 aficionados presentes este domingo en el Camp Nou celebraron el regreso del director de orquesta culé, Pedri, tras un mes de baja por lesión (65′).

Más partidos en España

Horas antes este domingo, Sevilla FC (11º, 29 puntos) se llevó tres puntos de oro de Getafe (1-0) gracias al gol del internacional suizo Djibril Sow que permite al equipo del argentino Matías Almeyda alejarse del descenso, que no pudo estar en el banquillo por sanción.

El Celta de Vigo (7º), que se enfrenta al Real Mallorca (18º) este domingo, buscará la victoria para adelantar al Espanyol y meterse en puestos europeos, mientras que el Villarreal (3º) recibirá al Valencia en duelo regional.

