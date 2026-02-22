Publicidad

Linda Caicedo prende alarmas en la selección de Colombia: salió por lesión en Real Madrid

La figura vallecaucana es una de las principales convocadas de la Tricolor para la Copa SheBelieves.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
22 de febrero de 2026 - 06:23 p. m.
Linda Caicedo, la figura de la selección.
Linda Caicedo, la figura de la selección.
Foto: EFE - Jose Jácome
La figura vallecaucana Linda Caicedo encendió las alarmas en la selección femenina de Colombia luego de abandonar el partido con Real Madrid Femenino este fin de semana por un golpe en el rostro.

¿Qué pasó? La delantera recibió un impacto que le generó molestias en uno de sus ojos y, por precaución, el cuerpo técnico decidió sustituirla. El hecho se dio en el más reciente compromiso del club español, a pocos días del inicio de la competencia internacional con la Tricolor.

Desde el equipo madrileño informaron que se trató de un golpe que provocó irritación momentánea, sin lesión estructural. Es decir, no habría daño de gravedad, aunque su evolución marcará su disponibilidad en los próximos días. La situación preocupa porque Caicedo es una de las principales convocadas por el técnico Ángelo Marsiglia para disputar la SheBelieves Cup, torneo que se jugará en Estados Unidos del 1° al 7 de marzo y que representa una exigente prueba internacional para el equipo nacional.

Colombia compartirá grupo con Argentina, Canadá y el anfitrión, Estados Unidos, bajo un formato de todos contra todos en el que cada selección disputará tres partidos y el líder será campeón. La Tricolor, que en 2025 fue tercera en su única participación, busca dar un salto competitivo en esta undécima edición. En ese contexto, la recuperación de Linda Caicedo se convierte en un asunto clave para las aspiraciones de un equipo que todavía persigue su primer título en este certamen.

