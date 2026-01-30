Atlético Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y dónde ver el partido de Messi en Colombia

Jugadores de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional se prepara para disputar un partido atípico en medio del inicio de la Liga BetPlay. Aunque el cuadro verdolaga ya debutó en el rentado nacional, el conjunto antioqueño solo ha disputado un encuentro de las tres fechas que ya se han jugado. Ahora, además, deberá esperar un poco más para retomar la competencia local, ya que no tendrá actividad este fin de semana debido al amistoso internacional contra Inter Miami, liderado por Lionel Messi.

El compromiso se disputará este sábado 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot y representa una oportunidad para que Nacional continúe afinando su funcionamiento de cara a una temporada exigente, en la que también afrontará la CONMEBOL Sudamericana.

El equipo antioqueño llega con buenas sensaciones tras golear 4-0 a Boyacá Chicó en su estreno liguero, con anotaciones de Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, William Tesillo y Juan Bauzá. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a competir, debido a que su estadio fue utilizado para el concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny, lo que obligó a aplazar su partido de la segunda fecha contra Jaguares.

Además, el compromiso correspondiente a la tercera jornada del rentado local, contra Junior, tampoco se disputará por la cercanía del amistoso internacional.

Por su parte, Inter Miami afrontará su segundo partido de pretemporada antes del inicio de la MLS, programado para el próximo 21 de febrero. En su primer amistoso del año, el equipo dirigido por Javier Mascherano cayó 3-0 frente a Alianza Lima en Perú. En ese encuentro, Lionel Messi disputó 63 minutos antes de ser sustituido, en medio de ajustes y pruebas propias del arranque de temporada.

¿Jugará Lionel Messi contra Atlético Nacional?

Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, principal atractivo del amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami. Aunque el conjunto antioqueño contará con jugadores en buen momento como Edwin Cardona, la expectativa gira en torno a la presencia del astro argentino, quien llegaría acompañado por figuras de peso como Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Según lo previsto, Messi sería titular en el denominado “Partido de la Historia”, lo que marcaría su primer compromiso con el Inter Miami en territorio colombiano. La última vez que el campeón del mundo jugó en Medellín fue en 2013, cuando participó en un partido benéfico disputado también en el estadio Atanasio Girardot.

Atlético Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y dónde ver el partido de Messi en Colombia

Fecha: Sábado 31 de enero

Hora: 5:00 p. m. (COL)

Estadio: Atanasio Girardot

TV: WIN+

