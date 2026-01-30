“Trabajé con el alma para sembrar y construir”: Hernán Torres se despidió de Millonarios

Hernán Torres, en su primer entrenamiento con Millonarios. Foto: Millonarios, vía X

El regreso no siempre garantiza repetir los éxitos del pasado. Esa es la sensación que deja la segunda etapa de Hernán Torres al frente de Millonarios, que llegó a su fin tras la derrota 2-1 contra Deportivo Pasto en la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El resultado precipitó la salida del estratega tolimense, quien había asumido el cargo en un momento de alta presión deportiva.

Torres volvió al club con el respaldo de su historia: fue el técnico que en 2012 rompió una sequía de 24 años sin títulos y llevó al equipo embajador a lo más alto. En esta segunda etapa, sin embargo, los resultados no acompañaron el proceso y el equipo nunca logró consolidar una idea de juego que convenciera a la hinchada ni a la dirigencia.

Tras anunciarse su salida, Millonarios publicó en sus redes sociales una carta de despedida del entrenador, en la que Torres defendió su trabajo y agradeció el apoyo recibido. “Llegué a este club en dos momentos difíciles. En el primero, juntos rompimos un hechizo de 24 años. En este segundo, trabajé con el alma para construir algo que, estoy convencido, va a dar frutos. Esta vez no fue para mí, pero siempre será para ustedes y para el club”, expresó.

El técnico también se refirió al vínculo con la hinchada y a su compromiso con la institución. “Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada más grande de Colombia. Gracias por el respaldo, la exigencia y el amor a estos colores”, añadió, asegurando que siempre estará dispuesto a darlo todo por la causa azul.

Los números de Hernán Torres en su segunda etapa con Millonarios

El regreso de Hernán Torres al banquillo de Millonarios no se dio en un escenario favorable. Desde las primeras jornadas, el equipo quedó bajo observación constante y cada resultado adverso fue profundizando el desgaste entre el técnico y el entorno.

Además, los tropiezos deportivos no tardaron en aparecer. Millonarios quedó eliminado de manera temprana de la Copa a manos de Envigado, equipo que terminó descendiendo al Torneo BetPlay al cierre de 2025. Posteriormente, el conjunto embajador no logró clasificarse a los cuadrangulares semifinales, algo que no ocurría desde hacía cinco años, situación que terminó de marcar el destino del entrenador.

Sumado a ello, las tres derrotas consecutivas en las primeras tres fechas de la temporada 2026 del rentado local llevaron a que Torres se convirtiera en el primer entrenador en salir de un equipo de la Liga BetPlay en la presente temporada. Su segunda etapa en Millonarios dejó un balance de 19 partidos dirigidos, con seis victorias, cinco empates y ocho derrotas. Bajo su mando, el equipo anotó 19 goles, recibió 24 y registró un rendimiento del 40,35 %.

Los posibles nuevos técnicos de Millonarios

Millonarios ya centra su atención en la elección del nuevo director técnico tras la salida de Hernán Torres. La dirigencia, encabezada por el director deportivo Ariel Michaloutsos, apunta a un entrenador extranjero con capacidad para reorganizar el equipo y liderar un proyecto ambicioso.

Entre los nombres que lideran la carrera aparece Gustavo Álvarez, técnico argentino con títulos en Chile y experiencia en procesos de reconstrucción, y Ariel Holan, también argentino, reconocido por su estilo de juego basado en la posesión y por su amplio palmarés en Sudamérica y México. Ambos perfiles encajan con la intención del club de apostar por un proyecto con identidad y recorrido internacional.

La lista la completan Rafael Dudamel, entrenador venezolano sin equipo, con amplio conocimiento del fútbol colombiano y pasado como jugador de Millonarios, y Julio Vaccari, una opción más silenciosa pero bien valorada internamente, con formación junto a Marcelo Bielsa y experiencia reciente en clubes como Defensa y Justicia e Independiente.

