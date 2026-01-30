Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Cristiano Ronaldo marcó gol y se acerca a los 1.000, ¿cuántos le faltan?

El astro portugués marcó el primer gol en la victoria de Al Nassr contra Al Kholood Club.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
31 de enero de 2026 - 12:19 a. m.
Cristiano Ronaldo celebrando su gol.
Cristiano Ronaldo celebrando su gol.
Foto: Al Nassr
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Cristiano Ronaldo sigue acercándose a los 1.000 goles. El delantero portugués, de 40 años, volvió a ser protagonista, esta vez en la victoria de Al Nassr contra Al Kholood Club por la Primera División de la liga de Arabia Saudita. El atacante abrió el marcador en el triunfo 3-0.

El gol llegó al inicio del segundo tiempo. Tras un pase de su compatriota João Félix, el portugués quedó de cara al arco y definió, con el arco vacío, para marcar el primer gol del partido.

Vínculos relacionados

Atlético Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y dónde ver el partido de Messi en Colombia
“Trabajé con el alma para sembrar y construir”: Hernán Torres se despidió de Millonarios
Así se jugará la cuarta fecha de la Liga Betplay: horarios y programación completa

Después, Mohamed Simakan amplió la ventaja al minuto 53, y Kingsley Coman sentenció el 3-0 final desde el punto penal al 87′.

Así, Al Nassr quedó en la segunda posición de la liga de Arabia Saudita, con 43 puntos en 18 partidos. El equipo es escolta y está a tres unidades de Al Hilal, líder del campeonato con 46 puntos.

Ronaldo alcanzó los 961 goles oficiales y volvió a sacudir la historia del fútbol mundial, confirmando que la hazaña de los 1.000 goles está a 39 tantos de distancia. Por su parte, Lionel Messi se mantiene con 896 goles, aunque el portugués continúa ampliando la ventaja en esta histórica carrera.

El delantero portugués continuará en la búsqueda de acercarse a esta cifra el próximo lunes 2 de febrero, cuando su equipo enfrente, como visitante, a Al Riyadh, que marcha decimoquinto en la tabla con 12 puntos.

¿Cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo en la temporada 2025/26?

Cristiano Ronaldo ha tenido una temporada 2025/26 altamente productiva con Al Nassr. El delantero portugués ha disputado 22 partidos oficiales, en los que ha marcado 18 goles y entregado 3 asistencias, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo. En total, acumula 1.917 minutos en cancha, cifras que reflejan su regularidad y peso dentro del esquema del conjunto saudí, incluso a sus 40 años.

En la Saudi Pro League, Ronaldo ha sido determinante: suma 17 goles en 18 partidos, con una asistencia, en 1.602 minutos disputados, números que lo mantienen entre los máximos artilleros del campeonato. Además, aportó un gol y una asistencia en la Saudi Super Cup, mientras que también tuvo presencia en la AFC Champions League Two y la King’s Cup, competiciones en las que, aunque no marcó, contribuyó desde el juego y el liderazgo. Una campaña que confirma su vigencia y su impacto en el fútbol saudí.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo números

gol de Cristiano Ronaldo

gol cristiano ronaldo

1000 goles cristiano ronaldo

1000 goles ronaldo

goles cristiano ronaldo

cristiano ronaldo goles

cristiano ronaldo record

record de cristiano ronaldo

record de cr7

al nassr

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.