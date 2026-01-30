Cristiano Ronaldo marcó gol y se acerca a los 1.000, ¿cuántos le faltan?

Cristiano Ronaldo celebrando su gol. Foto: Al Nassr

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cristiano Ronaldo sigue acercándose a los 1.000 goles. El delantero portugués, de 40 años, volvió a ser protagonista, esta vez en la victoria de Al Nassr contra Al Kholood Club por la Primera División de la liga de Arabia Saudita. El atacante abrió el marcador en el triunfo 3-0.

El gol llegó al inicio del segundo tiempo. Tras un pase de su compatriota João Félix, el portugués quedó de cara al arco y definió, con el arco vacío, para marcar el primer gol del partido.

Después, Mohamed Simakan amplió la ventaja al minuto 53, y Kingsley Coman sentenció el 3-0 final desde el punto penal al 87′.

Así, Al Nassr quedó en la segunda posición de la liga de Arabia Saudita, con 43 puntos en 18 partidos. El equipo es escolta y está a tres unidades de Al Hilal, líder del campeonato con 46 puntos.

Ronaldo alcanzó los 961 goles oficiales y volvió a sacudir la historia del fútbol mundial, confirmando que la hazaña de los 1.000 goles está a 39 tantos de distancia. Por su parte, Lionel Messi se mantiene con 896 goles, aunque el portugués continúa ampliando la ventaja en esta histórica carrera.

El delantero portugués continuará en la búsqueda de acercarse a esta cifra el próximo lunes 2 de febrero, cuando su equipo enfrente, como visitante, a Al Riyadh, que marcha decimoquinto en la tabla con 12 puntos.

¿Cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo en la temporada 2025/26?

Cristiano Ronaldo ha tenido una temporada 2025/26 altamente productiva con Al Nassr. El delantero portugués ha disputado 22 partidos oficiales, en los que ha marcado 18 goles y entregado 3 asistencias, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo. En total, acumula 1.917 minutos en cancha, cifras que reflejan su regularidad y peso dentro del esquema del conjunto saudí, incluso a sus 40 años.

En la Saudi Pro League, Ronaldo ha sido determinante: suma 17 goles en 18 partidos, con una asistencia, en 1.602 minutos disputados, números que lo mantienen entre los máximos artilleros del campeonato. Además, aportó un gol y una asistencia en la Saudi Super Cup, mientras que también tuvo presencia en la AFC Champions League Two y la King’s Cup, competiciones en las que, aunque no marcó, contribuyó desde el juego y el liderazgo. Una campaña que confirma su vigencia y su impacto en el fútbol saudí.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador