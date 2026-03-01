Cundinamarca se vistió de maglia rosa: así se vivió el Gran Fondo del Giro d’Italia

Ciclistas en el Gran Fondo Giro d’Italia. Foto: Jorge Rey via X

Cundinamarca vivió una jornada histórica al vestirse con la maglia rosa del Giro de Italia. Este domingo 1 de marzo se llevó a cabo con éxito el Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro Colombia 2026, evento que reunió a más de 3.000 ciclistas y convirtió al departamento en el epicentro del ciclismo amateur de alto nivel.

La competencia contó con cierre total de vías para uso exclusivo de los ciclistas, cronometraje electrónico, puntos de abastecimiento, asistencia mecánica, acompañamiento médico y juzgamiento avalado por la Federación Colombiana de Ciclismo.

La partida oficial se dio a las 8:00 a. m. y replicó el formato de las pruebas asociadas a la marca del Giro. La jornada incluyó dos distancias: el Gran Fondo, de 132 kilómetros, y el Medio Fondo, de 84 kilómetros. Ambos recorridos superaron los 1.000 metros de desnivel acumulado e incluyeron exigentes ascensos prolongados.

La clasificación no se definió por el orden de llegada, sino por el tiempo acumulado en segmentos específicos cronometrados a lo largo del trazado.

En el Gran Fondo se midieron cuatro sectores: del kilómetro 0 al 15,5 en el Alto del Sisga; del 54,2 al 59,2; del 72,4 al 77,5 en el tramo Tibirita–Esterrato; y del 94,6 al 116,3. En el Medio Fondo se registraron dos segmentos, del 0 al 15,5 y del 46,9 al 68,6.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, que además compitió en la carrera, destacó la importancia del evento: “Hoy Cundinamarca amanece vestida de rosa. Más de 3.000 ciclistas toman la partida en el medio fondo y el gran fondo del Giro de Italia Ride Like a Pro, una competencia que por primera vez llega a Colombia y que recorrerá nuestro departamento”.

Además, resaltó el impacto turístico y social de la prueba: “El espejo de agua del embalse de Tominé y sus paisajes se llenan de la marea rosa de deportistas que llegan desde distintos rincones del país. Eventos como este no solo dinamizan la economía local, también inspiran a nuestros jóvenes y consolidan a Cundinamarca como territorio de grandes encuentros deportivos”.

Además, la organización suscribió un convenio por tres temporadas, lo que asegura nuevas ediciones de la prueba hasta el año 2028.

Así quedaron los podios del Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro Colombia 2026

Medio Fondo – Hombres

Wilmer David Hurtado Cárdenas Rubén Darío Silva López Yogui Jairo Leguizamón Rojas

Medio Fondo – Mujeres

Juliana Cortés Ortiz Valentina Rozo Sandra Ximena Espinosa Ávila

Gran Fondo – Hombres

Juan Pablo Triviño Rocha Camilo Camacho Quintero Andrés Ricardo Pérez Barajas

Gran Fondo – Mujeres

Categoría A (18–29 años): Laura Alejandra Piñeros Solanno Categoría B (30–39 años): Gina Samantha Martínez Wilches Categoría C (40–49 años): Camila Cortés Severino

