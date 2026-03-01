Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la selección femenina de Colombia en la SheBelieves Cup?

El equipo de Ángelo Marsiglia cayó goleado 4-1 frente a Canadá en el debut del campeonato en Estados Unidos.

Daniel Montoya Ardila
01 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Leicy Santos fue la autora del único gol de la selección femenina de Colombia en la derrota 4-1 frente a la selección de Canadá.
Leicy Santos fue la autora del único gol de la selección femenina de Colombia en la derrota 4-1 frente a la selección de Canadá.
Foto: FCF
Mal debut de la selección femenina de Colombia. Este domingo 1 de marzo de 2026, la Tricolor enfrentó el primer partido de la SheBelieves Cup frente a Canadá, una de las selecciones femeninas mejor rankeadas del mundo. Un hecho que se notó en la cancha antes, durante y después del 4-1 final.

Con esto, Colombia queda muy condicionada para buscar el título de este torneo que se disputa en Estados Unidos. Vale la pena recordar que es apenas un grupo de cuatro equipos. Cada uno jugará un total de tres partidos y el que resulte con más puntos al final de la competencia será campeón del torneo.

En ese orden de ideas, a la selección de Colombia le quedan dos cotejos más en el calendario y el próximo será con un combinado nacional que conoce muy bien. Se trata de Argentina, uno de los cuadros que más tiene historial contra nuestra selección, gracias a los duelos de Copas Américas y Sudamericanos.

¿Cuándo juega la selección femenina de Colombia?

Colombia y Argentina se verán las caras en la SheBelieves Cup el miércoles 4 de marzo a las 3:30 p.m. (hora de Colombia). El segundo compromiso de las dirigidas por Ángelo Marsiglia será en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

Al momento de escribir esta nota, la albiceleste cae 1-0 ante las anfitrionas del certamen femenino, Estados Unidos. Un marcador que, de mantenerse, pondría a la cabeza del grupo a las dos selecciones norteamericanas.

El juego entre canadienses y estadounidenses también se jugará el miércoles 4, pero a las 6:45 p.m. Un cotejo que definirá buena parte del futuro del campeonato y su posible selección ganadora si es que hay un ganador al final de Estados Unidos vs. Canadá.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

