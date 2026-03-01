Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Nicolás Echavarría conquista el Cognizant Classic y firma su tercera victoria en el PGA Tour

El colombiano tuvo una semana brillante en Florida y aumentó su palmarés en la élite del golf mundial.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
01 de marzo de 2026 - 11:16 p. m.
Nicolás Echavarría celebra en el hoyo 17 tras lograr el putt que lo acomodó como líder del Cognizant Classic.
Nicolás Echavarría celebra en el hoyo 17 tras lograr el putt que lo acomodó como líder del Cognizant Classic.
Foto: Getty Images via AFP - MIKE EHRMANN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Nicolás Echavarría volvió a celebrar en la máxima escena del golf internacional. El golfista colombiano se consagró este domingo campeón del Cognizant Classic 2026 del PGA Tour, alcanzando así su tercera victoria en la gira más exigente del planeta y reafirmando su crecimiento sostenido en el circuito.

La conquista de Echavarría en Palm Beach Gardens, Florida, se suma a las que había logrado previamente en el Puerto Rico Open 2023 y el Zozo Championship 2024 (Japón). Con estos títulos, el antioqueño consolida una trayectoria que ya lo ubica entre los latinoamericanos más destacados en la historia reciente del PGA Tour.

Vínculos relacionados

Colombia sufrió en su debut y fue goleada por Canadá en la Copa She Believes 2026
La guerra en Medio Oriente pone en duda la presencia de la selección de Irán en el Mundial
David Alonso sufrió fuerte accidente en el arranque de Moto2 y encendió las alarmas

Nico, de 31 años, arrancó la última ronda con una tarjeta de -12, a un solo impacto de los líderes, el norirlandés Shane Lowry y el estadounidense Austin Smotherman, quienes partían con -13. El panorama le daba un menor margen de error que sus rivales y supo manejar la presión para cerrar con 17 bajo par.

Echavarría mostró un golf sólido y equilibrado, con seguridad tanto en el swing como sobre el green. Durante la ronda final firmó cinco birdies determinantes, sobre todo el del hoyo 17, que le permitieron escalar posiciones y asumir el control del torneo en los momentos decisivos para quedarse con el título.

En paralelo, Lowry y Smotherman no lograron sostener la regularidad que mostraron en días anteriores. Al europeo lo condenaron dos doble bogeys en momentos clave, mientras que el estadounidense también cedió terreno con varios golpes de más que terminaron por apartarlo de la pelea. Al final quedaron empatados en el segundo lugar con un puntaje de -15.

Con su triunfo en Florida, estado en el que reside, Nicolás Echavarría aportó además la novena victoria colombiana en el PGA Tour, la principal gira del golf. Sus celebraciones se suman a las cinco obtenidas por Camilo Villegas y a la conseguida por Juan Sebastián Muñoz, ampliando el registro histórico del país.

Esta edición del Cognizant Classic también contó con la participación del ya mencionado Camilo Villegas y Marcelo Rozo. Sin embargo, ninguno de los dos logró superar el corte, por lo que la representación nacional quedó finalmente en manos exclusivas de Echavarría durante el fin de semana.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Cognizat Classic

Nicolás Echavarría

Shane Lowry

Taylor Moore

Nico Echavarría

PGA Tour

Golf colombiano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.