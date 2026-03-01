Nicolás Echavarría conquista el Cognizant Classic y firma su tercera victoria en el PGA Tour

Nicolás Echavarría celebra en el hoyo 17 tras lograr el putt que lo acomodó como líder del Cognizant Classic. Foto: Getty Images via AFP - MIKE EHRMANN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nicolás Echavarría volvió a celebrar en la máxima escena del golf internacional. El golfista colombiano se consagró este domingo campeón del Cognizant Classic 2026 del PGA Tour, alcanzando así su tercera victoria en la gira más exigente del planeta y reafirmando su crecimiento sostenido en el circuito.

La conquista de Echavarría en Palm Beach Gardens, Florida, se suma a las que había logrado previamente en el Puerto Rico Open 2023 y el Zozo Championship 2024 (Japón). Con estos títulos, el antioqueño consolida una trayectoria que ya lo ubica entre los latinoamericanos más destacados en la historia reciente del PGA Tour.

Nico, de 31 años, arrancó la última ronda con una tarjeta de -12, a un solo impacto de los líderes, el norirlandés Shane Lowry y el estadounidense Austin Smotherman, quienes partían con -13. El panorama le daba un menor margen de error que sus rivales y supo manejar la presión para cerrar con 17 bajo par.

Echavarría mostró un golf sólido y equilibrado, con seguridad tanto en el swing como sobre el green. Durante la ronda final firmó cinco birdies determinantes, sobre todo el del hoyo 17, que le permitieron escalar posiciones y asumir el control del torneo en los momentos decisivos para quedarse con el título.

En paralelo, Lowry y Smotherman no lograron sostener la regularidad que mostraron en días anteriores. Al europeo lo condenaron dos doble bogeys en momentos clave, mientras que el estadounidense también cedió terreno con varios golpes de más que terminaron por apartarlo de la pelea. Al final quedaron empatados en el segundo lugar con un puntaje de -15.

Con su triunfo en Florida, estado en el que reside, Nicolás Echavarría aportó además la novena victoria colombiana en el PGA Tour, la principal gira del golf. Sus celebraciones se suman a las cinco obtenidas por Camilo Villegas y a la conseguida por Juan Sebastián Muñoz, ampliando el registro histórico del país.

Esta edición del Cognizant Classic también contó con la participación del ya mencionado Camilo Villegas y Marcelo Rozo. Sin embargo, ninguno de los dos logró superar el corte, por lo que la representación nacional quedó finalmente en manos exclusivas de Echavarría durante el fin de semana.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador