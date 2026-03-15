Así quedó la tabla de la Liga BetPlay, tras el partido de Junior y el fin de la fecha 11

Teófilo Gutiérrez, con la camiseta de Junior, en Barranquilla. Foto: Junior de Barranquilla, vía X

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La fecha 11 de la Liga BetPlay llegó a su fin este domingo con un final agónico en Barranquilla. Junior venció 2-1 a Fortaleza gracias a un gol en el último minuto de Jean Pestaña, quien apareció con un potente cabezazo para desatar la celebración en la capital del Atlántico y evitar lo que parecía un empate frustrante para el equipo tiburón.

El conjunto barranquillero rescató tres puntos claves sobre la hora y logró acomodarse mejor en la tabla del campeonato, que sigue siendo liderada por Atlético Nacional.

La jornada se cerró así con un triunfo dramático de Junior, que salvó un resultado que parecía escaparse y mantiene la pelea en la parte alta del torneo.

Junior y Medellín respiran

La victoria agónica de Junior también le da algo de aire al proceso de Alfredo Arias, que en las últimas semanas había sido fuertemente cuestionado por los resultados del equipo. El técnico uruguayo necesitaba un triunfo para aliviar la presión y lo consiguió de la forma más dramática posible, con un gol en el último suspiro que desató la celebración en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El partido fue intenso y cambiante. Junior abrió el marcador temprano con un gol de Teófilo Gutiérrez, pero Fortaleza reaccionó en la segunda parte y empató con un penalti convertido por Andrés Arroyo tras una mano de Jean Pestaña dentro del área. Cuando parecía que el juego terminaría en empate, en el minuto 96 apareció el propio Pestaña para redimirse: conectó un potente cabezazo tras un tiro de esquina y selló el 2-1 definitivo.

Otro que respiró este domingo fue Independiente Medellín, que logró imponerse 2-1 a Jaguares en Montería. El equipo antioqueño consiguió una victoria importante en un duelo complicado y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la pelea en la parte alta de la tabla.

La jornada dominical también dejó otros movimientos en la tabla. América de Cali salvó un empate 1-1 contra Tolima en el estadio Pascual Guerrero, mientras que a primera hora Águilas Doradas agravó la crisis de Deportivo Pereira al derrotarlo 1-0, en un resultado que aumenta la presión sobre el conjunto matecaña.

Más resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay

La fecha también dejó otros resultados desde el viernes. Atlético Nacional reafirmó su liderato al vencer 2-0 a Llaneros, mientras que Once Caldas protagonizó uno de los partidos más movidos al derrotar 4-2 a Pasto en Manizales.

El sábado, Bucaramanga e Internacional de Bogotá empataron 0-0, Deportivo Cali se impuso 2-0 a Cúcuta y Boyacá Chicó sorprendió al vencer 2-1 a Millonarios en Tunja. La jornada, el sábado, se completó con el empate 1-1 entre Santa Fe y Alianza en El Campín.

⏱️90+7’ Termina el partido en El Campín ⚽️



Santa Fe 1-1 Alianza F.C. #VamosSantaFe pic.twitter.com/pEZ4EIzlmh — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 15, 2026

¿Cómo va la tabla tras 11 fechas?

Atlético Nacional sigue marcando el ritmo del campeonato. El equipo verdolaga lidera la Liga BetPlay con 24 puntos en 10 partidos y mantiene una campaña casi perfecta con ocho victorias y dos empates, además de la mejor diferencia de gol del torneo (+17). Detrás aparece Once Caldas con 22 unidades, mientras que Pasto completa el podio con 21 puntos, en una parte alta de la tabla que se mantiene muy apretada.

Más atrás se ubican Internacional de Bogotá con 20 puntos y Junior con 19, que con su triunfo agónico en Barranquilla logró meterse en la pelea. Bucaramanga (18) y América (17) también se mantienen dentro de los puestos de clasificación, mientras que Tolima y Deportivo Cali persiguen con 16 y 15 unidades, respectivamente.

En la mitad de la tabla la lucha es intensa. Equipos como Águilas Doradas, Millonarios, Llaneros y Fortaleza se mantienen cerca de la zona de clasificación con 15 y 14 puntos, mientras que Santa Fe, Medellín y Jaguares todavía buscan reaccionar para acercarse a los ocho. En la parte baja, Boyacá Chicó, Cúcuta, Alianza y Deportivo Pereira siguen rezagados y necesitan sumar pronto para no quedar demasiado lejos de la pelea por los cuadrangulares.

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