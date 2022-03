Daniel Felipe Martínez, podio en la París-Niza 2022

Daniel Felipe Martínez (c) consiguió el tercer lugar de la París-Niza. Foto: Ineos

El esloveno Primoz Roglic, del equipo Jumbo, conquistó este domingo la París-Niza tras una octava etapa ganada por el británico Simon Yates, que se impuso en solitario en el Paseo de los Ingleses. El colombiano Daniel Martínez consiguió el tercer lugar en el podio. A su vez, Nairo Quintana alcanzó la quinta posición de la clasificación general.

Roglic, tres veces ganador de la Vuelta a España, logró conservar el liderato en la última etapa ante Yates, que finalizó segundo en la clasificación general. En un momento de debilidad, Roglic, recibió una ayuda de su compañero, el campeón del Bélgica Wout van Aert.

El esloveno sufrió en la última subida, el col d’Eze, a la entrada de los últimos 20 kilómetros. Pero limitó las pérdidas a una veintena de segundos sobre Yates antes de reducir su retraso a 9 segundos en meta, merced al trabajo de Van Aert.

En la general final, Roglic superó a Simon Yates por 29 segundos y al colombiano Daniel Martínez en 2 minutos y 37 segundos. El esloveno de 32 años perdió sus opciones de conquistar la prueba el año pasado por una caída.

Yates, ganador de la Vuelta a España en 2018, conquistó por cuarta ocasión una etapa de la París-Niza. En 2018 cedió su maillot de líder el último día de la carrera francesa.

Ineos, equipo al que pertenece Daniel Felipe Martínez a solo 50 kilómetros de la meta final, el colombiano propuso un ataque que complico el panorama en los ciclistas principales en los que destacaron Wout Van Aert y Roglic. También se destacó la presencia de Nairo Quintana, que aprovechó dicho ataque y logró acomodarse en una buena posición.

Daniel Felipe Martínez pedaleó en búsqueda de mantener un lugar en la parte alta de la tabla, a pesar de sufrir un pinchazo en el kilómetro 32 consiguió el podio de esta competición.

“La etapa fue muy dura, queríamos intentar subir casillas en el podio y pelear por la tapa hoy. Íbamos bien antes de la última subida, en la última bajada he tenido un pinchazo que realmente me ha descolocado física y mentalmente, porqué estaba ahí y me sentía muy bien. Me tocó pasar a perseguir. Hemos salvado un podio y es muy bonito para mi en una carrera tan dura como lo es París-Niza”. Dijo Daniel Martínez a la presan.

Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera:

En la octava y última etapa:

1. Simon Yates

2. Wout Van Aert

3. Primoz Roglic

13. Daniel Felipe Martínez.

14. Nairo Quintana.

En la general:

1. Primoz Roglic.

2. Simon Yates.

3. Daniel Martínez.

4. Adam Yates.

5. Nairo Quintana.