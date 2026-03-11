Daniel Martínez brilló en la París-Niza y se trepó al segundo lugar de la general

El danés Jonas Vingegaard (izq.), del Team Visma-Lease a Bike, y el colombiano Daniel Felipe Martínez (2.º izq.), del Red Bull-BORA-hansgrohe, pedalean en una escapada durante la cuarta etapa de la París-Niza, de 195 km entre Bourges y Uchon, el 11 de marzo de 2026. Adelante están los hermanos gemelos Mick y Tim van Dijke. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) conquistó este miércoles la cuarta etapa de la París-Niza, disputada entre Bourges y Uchon, tras una exhibición de potencia en el cierre. El colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora-hansgrohe) también fue uno de los protagonistas de la jornada, y cruzó la meta en segundo lugar.

En medio de condiciones climáticas adversas, con una llovizna constante y una temperatura de 9°C, el pelotón enfrentó un asfalto sumamente resbaloso. En el ascenso final de ocho kilómetros al 4,5% de inclinación, Vingegaard demostró tener las mejores piernas del grupo de fugados, lanzando un ataque definitivo para sentenciar la fracción.

El pedalista danés lanzó un cambio de ritmo contundente a falta de un kilómetro para la línea de meta en Uchon. Un fatigado Martínez y su compañero de equipo, el neerlandés Tim van Dijke, no encontraron las fuerzas necesarias para responder al movimiento y no pudieron hacer nada para evitar que se llevara la victoria.

Pese al esfuerzo, el cundinamarqués no pudo conseguir la que habría sido su primera victoria en más de dos años. La última vez que ganó fue en la quinta etapa de la Vuelta al Algarve 2024. No obstante, firmó una actuación destacada en esta edición de la París-Niza, terminando a solo 44 segundos del ganador.

El colombiano contó este martes con el respaldo del Red Bull-Bora-hansgrohe, especialmente de los gemelos Van Dijke durante los relevos finales. Aunque Mick quedó rezagado a seis kilómetros del final, el trabajo de ambos permitió que el grupo de vanguardia lograra una brecha superior a los tres minutos sobre el pelotón. Los hermanos fueron elegidos como los más combativos de la jornada.

Así quedó la clasificación general de la París-Niza 2026

Jonas Vingegaard se adueñó del liderato de la clasificación general tras su victoria en Uchon, en la región de Borgoña-Franco Condado. El corredor del Visma-Lease a Bike consiguió una diferencia considerable en la tabla acumulada, manteniendo una ventaja de 52 segundos sobre Daniel Martínez, quien ahora se posiciona como su escolta más cercano.

Otro gran beneficiado de la jornada fue el alemán Georg Steinhauser, del EF Education-EasyPost, quien realizó gran parte del ascenso en solitario. Su esfuerzo le permitió descontar tiempo y saltar del séptimo al tercer puesto de la general, quedando a 3:20 minutos de la camiseta amarilla.

La noticia negativa del día fue el retiro del español Juan Ayuso, quien portaba el liderato al inicio de la etapa. A falta de 45 kilómetros para la meta, el corredor del Lidl-Trek sufrió una dura caída que le impidió continuar en la competencia, dejando la carrera abierta para los escaladores.

Esta edición de la París-Niza continuará este jueves con su quinta etapa, que será de montaña. El pelotón partirá de Cormoranche-sur-Saône y tomará rumbo a Colombier-le-Vieux. En total serán 205,4 kilómetros de recorrido y 2.812 metros de desnivel. Se espera que el cielo esté más despejado que el de la fracción de este miércoles.

