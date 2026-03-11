La selección de Irán descarta jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Irán es una de las ocho selecciones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) que clasificaron de manera directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Instagram: teammellifootball

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó este miércoles que la selección de su país participe en la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará este año en Estados Unidos, México y Canada. Todavía no hay un comunicado oficial que declare como definitiva la decisión por parte de las autoridades del país asiático ni un pronunciamiento de la FIFA.

Donyamali justificó la determinación debido a la situación bélica que atraviesa la nación persa tras los ataques aéreos iniciados el pasado 28 de febrero, en los cuales falleció el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien era el hombre más poderoso del país y estaba en el cargo desde 1989. Su hijo Mojtabá Jameneí fue nombrado como su sucesor.

Durante una entrevista televisiva concedida a la agencia DPA, Donyamali afirmó que las actuales condiciones de seguridad y el contexto político impiden la presencia del equipo en la cita mundialista. “Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”.

“Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar”, agregó Donyamali en su intervención.

El pronunciamiento se produce a pesar de que la selección iraní había asegurado su clasificación en la cancha. El sorteo había colocado al equipo asiático en el Grupo G y sus tres partidos de la fase de grupos iban a ser en territorio estadounidense. Habría jugado con Bélgica y Egipto en Los Ángeles, y cerraría su participación contra Nueva Zelanda en Seattle.

Todavía no existe un pronunciamiento definitivo de la FIFA sobre las consecuencias reglamentarias de esta retirada. El organismo internacional deberá evaluar posibles sanciones económicas o disciplinarias, mientras se analiza si otra selección asiática podría ocupar la plaza vacante en el Grupo G de la competición.

La FIFA señaló que Trump habría garantizado la participación de Irán

De hecho, mientras el conflicto bélico se desarrolla en Oriente Medio, el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció a través de sus redes sociales este martes que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, uno de los anfitriones del próximo mundial, garantizó la participación iraní.

El dirigente del ente que gestiona el fútbol a nivel mundial citó al mandatario norteamericano y dijo que “durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos”.

No era la primera vez que Trump se refería a la participación del seleccionado persa en este certamen, pues ya el pasado 3 de marzo le habían preguntado al respecto, aunque en su respuesta habló más del Estado que del equipo de fútbol: “Me da completamente igual. Creo que Irán es un país duramente derrotado. Están al límite de sus fuerzas”.

También por esos días se pronunció Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol iraní, quien cuestionó la viabilidad de competir en el país agresor tras los bombardeos. El directivo comentó hace dos semanas que “con lo que ocurrió y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso".

Los “jefes del deporte” a los que Taj se refería se pronunciaron este miércoles a través del ministro Donyamali y todo parece indicar que Irán no disputará la que habría sido su séptima Copa del Mundo. Los próximos días serán claves para saber qué va a pasar con la plaza que deja el equipo persa en el Grupo G.

La protesta de la selección femenina de Irán

Mientras la selección masculina dudaba sobre su futuro mundialista, las mujeres de Irán participaron en la Copa Asiática que por estos días se celebra en Australia. A nivel deportivo no lograron destacarse y se despidieron en fase de grupos sin sumar un solo punto tras registrar tres derrotas consecutivas.

Sin embargo, en la previa de su primer partido en el certamen continental, hubo un gesto que llamó la atención. Las futbolistas se rehusaron a cantar el himno de su país en señal de protesta, lo que desencadenó tanto muestras de apoyo y solidaridad, así como miedo a represalias por parte de las autoridades iraníes.

El gesto de no cantar el himno nacional previo a su debut desató una tormenta política que hoy mantiene a un grupo de futbolistas del seleccionado persa bajo protección. Los sectores más radicales del gobierno islámico acusaron a las jugadoras de traición y la preocupación sobre lo que va a pasar con ellas cuando regresen al país.

La delegación iraní dejó Australia este martes tras disputar la Copa de Asia, pero lo hizo sin al menos siete jugadoras quienes abandonaron la concentración y solicitaron asilo en el país oceánico. El equipo voló desde Sídney a Kuala Lumpur, según constató un fotógrafo de la AFP, que vio pasar los controles a por lo menos 16 mujeres que llevaban la camiseta roja del combinado iraní.

