Bam Adebayo hizo historia en la NBA y superó marca que le pertenecía a Kobe Bryant

El pívot Bam Adebayo alcanzó este martes la segunda mayor cifra anotadora en la historia de la NBA al registrar 83 puntos contra los Washington Wizards. En el triunfo del Miami Heat por 150-129, el jugador estadounidense superó la marca de 81 unidades establecida por Kobe Bryant en el año 2006.

Durante su histórica actuación en el Kaseya Center, Adebayo encestó 20 de sus 43 tiros de campo y convirtió siete triples. Además, el centro del quinteto de Florida mostró una efectividad notable desde la línea de tiros libres, desde la cual anotó 36 de sus 43 intentos tras recibir constantes faltas de la defensa capitalina.

Esta marca sitúa al oriundo de Newark, Nueva Jersey, únicamente por detrás del récord histórico de Wilt Chamberlain, quien anotó 100 puntos en marzo de 1962. “Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho. Le doy gracias a Dios, a mi familia, mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante, este es un momento para ellos”, comentó tras el partido.

La producción ofensiva de Adebayo comenzó de forma arrolladora desde la primera mitad del encuentro, sumando 43 puntos antes del medio tiempo. Con este registro, el jugador de 28 años estableció nuevos récords para la franquicia de Miami en anotación por cuarto y puntos totales conseguidos durante los dos primeros periodos reglamentarios.

El entrenador Erik Spoelstra decidió mantener al jugador sobre el maderamen tras observar su efectividad creciente durante el tercer y cuarto periodo. “Hablamos de seguir con nuestro juego, la pelota lo seguía buscando, una vez que llegó a 50 pensamos en 60, luego siguió y llegó a 70, nunca pensamos en sacarlo”, señaló el timonel.

Edrice Femi “Bam” Adebayo nació en Nueva Jersey y se formó en la Universidad de Kentucky antes de ser elegido en el Draft de 2017. Desde su debut profesional, ha jugado exclusivamente para el Miami Heat, consolidándose como el pilar defensivo y ahora referente ofensivo de la organización de Florida.

San Antonio vence a Boston con brillo de Wembanyama

Los San Antonio Spurs derrotaron 125-116 a los Boston Celtics en un enfrentamiento entre dos equipos contendientes de la temporada actual. El francés Víctor Wembanyama lideró en la noche de este martes la victoria texana con un doble-doble de 39 puntos y 11 rebotes, igualando además su registro personal de ocho triples.

El encuentro se mantuvo igualado a 58 puntos durante la primera mitad, pero San Antonio logró despegarse en el tercer cuarto con 39 unidades. La defensa de los Spurs fue fundamental en el periodo final, limitando el ataque de Boston a solo 26 puntos para asegurar el triunfo en condición de local.

Jayson Tatum fue el más destacado de los visitantes con 24 puntos anotados en 27 minutos de acción sobre la duela del Frost Bank Center. Este fue apenas el tercer partido de Tatum tras recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles, en una jornada marcada por hitos individuales.

