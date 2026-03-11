Independiente Medellín vs. Juventud: hora y dónde ver en vivo la Copa Libertadores

Hayen Palacios disputa un balón con Patricio Pernicone en la ida del duelo entre Independiente Medellín y Juventud Las Piedras. Foto: AFP - DANTE FERNANDEZ

Independiente Medellín recibe en la noche de este jueves a Juventud de Uruguay en el Atanasio Girardot para definir uno de los últimos cupos disponibles que hay rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La serie está abierta y para el cuadro poderoso, por el contexto que atraviesa a nivel local, hay mucho en juego.

Para este duelo definitivo, el técnico Alejandro Restrepo recuperaría piezas fundamentales como el lateral Daniel Londoño y el atacante Jhon Montaño. Tras no tener actividad el fin de semana en la liga colombiana, el equipo llega descansado y con el objetivo claro de mantener su invicto internacional.

La clasificación es una obligación institucional para el cuadro antioqueño, debido a su presente crítico en la Liga BetPlay. El equipo antioqueño ocupa la casilla 16 de la Liga BetPlay con apenas siete puntos en nueve jornadas, lo que ha generado fuertes cuestionamientos hacia el proceso que lidera el profe Restrepo.

Por su parte, Juventud Las Piedras arriba a la capital de la montaña tras lograr su primera victoria del año en el campeonato uruguayo. El conjunto charrúa venció 3-1 a Club Nacional recientemente, resultado que les permite a los dirigidos por Sebastián Méndez afrontar este compromiso continental con un impulso anímico necesario para buscar la hazaña.

¿Cómo fue la ida ente Medellín y Juventud?

En el partido de ida disputado en Montevideo, ambos equipos empataron 1-1 dejando la serie totalmente abierta para el cierre en Medellín. El conjunto colombiano logró adelantarse en el marcador durante la primera mitad, pero no pudo sostener la ventaja.

El tanto del DIM fue obra del uruguayo Enzo Larrosa, quien aprovechó un rebote en el área al minuto 32 de juego. Tras una jugada colectiva iniciada por Francisco Fydriszewski, el volante remató con potencia para vencer al guardameta rival y poner en ventaja a los suyos.

Durante el segundo tiempo, un error defensivo de Malcom Palacios permitió que el delantero Bruno Larregui firmara la igualdad definitiva al minuto 74. El zaguero falló en un despeje de cabeza, dejando el balón servido en el área chica para que los charrúas evitaran la derrota.

Aunque la igualdad como visitante parece favorable, el Medellín arrastra el antecedente reciente de no haber podido vencer a Liverpool en su estadio. Alejandro Restrepo se juega su continuidad en el cargo, dependiendo exclusivamente de avanzar a la siguiente fase para calmar la tensión con su hinchada.

Hora y dónde ver en vivo Independiente Medellín vs. Juventud Las Piedras en la Copa Libertadores:

Fecha: Jueves 12 de marzo de 2026

Hora: 7:30 p.m., hora en Colombia

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

TV: ESPN y Disney+

