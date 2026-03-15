Daniel Martínez se levantó tras una caída y defendió su lugar en el podio de la París-Niza

Un incidente a 52 kilómetros de meta puso en tensión su lugar en la general, pero el colombiano logró mantenerse y terminó segundo en la carrera que conquistó Jonas Vingegaard. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

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La París-Niza 2026 llegó a su final con un desenlace intenso en las carreteras de Niza y que alcanzó a preocupar a los seguidores del ciclismo colombiano. El gran vencedor fue el danés Jonas Vingegaard, quien confirmó su dominio durante la segunda mitad de la carrera y se quedó con la clasificación general de la edición 84 de la tradicional “Carrera hacia el Sol”. Sin embargo, para el segundo puesto hubo momentos de tensión, especialmente por la caída de Daniel Felipe Martínez, cuando defendía su lugar en el podio.

La última etapa, disputada sobre 129,2 kilómetros con salida y llegada en Niza, tuvo un guion fiel a la tradición de la prueba: recorrido corto, múltiples puertos de montaña y ataques constantes. Al final del día, la victoria de etapa quedó en manos del francés Lenny Martinez, quien sorprendió a Vingegaard en un sprint mano a mano tras una jornada ofensiva.

El joven escalador lanzó su ataque definitivo a 200 metros de la meta y logró resistir el intento de remontada del danés para cruzar primero la línea con un tiempo de 3:07:01. Fue su undécima victoria como profesional y la primera de la temporada 2026.

Detrás de ellos llegó el grupo perseguidor, encabezado por el colombiano Harold Tejada, que terminó a 14 segundos del dúo de cabeza.

Más allá del resultado parcial, el segundo lugar de Vingegaard fue suficiente para sentenciar definitivamente la clasificación general, que terminó liderando con amplia ventaja.

Susto para el podio de Daniel Felipe Martínez

La jornada final también dejó un momento de preocupación para Colombia. A 52 kilómetros de la meta, Daniel Felipe Martínez sufrió una caída que encendió las alarmas cuando ocupaba la segunda posición de la general.

El colombiano logró continuar en carrera, aunque debió reorganizar su esfuerzo. Con la ayuda de su compañero Aleksandr Vlasov, consiguió regresar al grupo y evitar que el incidente comprometiera seriamente su posición en la clasificación.

Aun así, el percance le impidió responder a los ataques decisivos en la montaña, especialmente el movimiento de Vingegaard en la Cote du Linguador, donde se definió la etapa.

Pese al susto, Martínez mantuvo el segundo lugar en la general, cerrando una destacada actuación para el ciclismo colombiano en esta edición.

Tejada también brilla para Colombia

El balance colombiano en la carrera fue positivo gracias también al desempeño de Harold Tejada. El corredor protagonizó una gran semana en Francia, con la victoria en la etapa 6 y un tercer puesto en la quinta jornada.

En la etapa final volvió a mostrarse competitivo al encabezar el grupo perseguidor y finalmente terminó dentro del top 10 de la clasificación general, confirmando su buen momento en el inicio de temporada.

Una París-Niza dominada por Vingegaard

La clasificación final reflejó con claridad la superioridad del danés durante la segunda mitad de la prueba. Vingegaard selló el título con 4:23 de ventaja sobre Daniel Felipe Martínez y 6:07 sobre Georg Steinhauser, quien completó el podio.

Además de la general, el líder del Visma firmó dos victorias de etapa y el triunfo en la clasificación de la montaña, un balance que confirma su dominio en la carrera.

Clasificaciones de la París-Niza 2026

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