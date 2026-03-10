Daniel Martínez se metió en el Top 10 de París-Niza 2026 después de la crono por equipos

El equipo Ineos Grenadiers durante la tercera etapa de París-Niza que fue una crono por equipos de 23,5 kilómetros entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire este 10 de marzo de 2026 en el centro de Francia. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El equipo Ineos se impuso en la contrarreloj por equipos de la París-Niza este martes en Pouilly-sur-Loire, una etapa tras la cual el español Juan Ayuso, segundo con la formación Lidl-Trek, se puso líder de la clasificación general.

Sobre un recorrido de 23,5 kilómetros, el equipo británico se impuso con dos segundos de ventaja sobre Lidl-Trek y 11 segundos sobre el de Decathlon. El equipo Visma del danés Jonas Vingegaard quedó cuarto a 15 segundos.

Con esto, Juan Ayuso se viste de amarillo gracias a los cuatro segundos de bonificaciones arañados en la sprint intermedia de la víspera. El español supera por dos segundos al francés de INEOS, Kevin Vauquelin.

Las palabras del ganador

“Las cronos por equipos son la razón por la que decidí venir aquí y también al Dauphiné. Es muy importante tomar referencias de cara al Tour de Francia y nuestro rendimiento me da mucha confianza”, reseñó Juan Ayuso.

El ciclista español también dijo que para él la decepción de no haber ganado la etapa de este martes primaba sobre la alegría del maillot amarillo. “Perder por dos segundos duele”, enfatizó Ayuso, quien le gana a Vingegaard por 17 segundos.

Clasificación de la contrarreloj por equipos París-Niza 2026

Equipo Tiempo 1 Ineos Grenadiers 2 Lidl-Trek +2 seg 3 Decathlon CMA CGM +11 seg 4 Team Visma +15 seg 5 Red Bull - Bora Hansgrohe +20 seg 6 EF Education +23 seg 7 Movistar Team +28 seg 8 UAE Team Emirates +37 seg 9 Groupama FDJ United +41 seg 10 Cofidis +42 seg

¿Cómo les fue a los colombianos?

Daniel Martínez fue el mejor de los nuestros durante la tercera etapa de París-Niza 2026. Esta se corrió entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire en el centro de Francia. Su equipo, Red Bull - Bora Hansgrohe, quedó en el quinto lugar a 20 segundos de INEOS Grenadiers, el cual resultó vencedor.

Hablando de sus registros individuales, el resultado de la crono por equipos de hoy le permitió escalar hasta la novena posición de la clasificación general. 22 segundos lo separan del líder Juan Ayuso. Harold Tejada del equipo Astana, el otro escarabajo en París-Niza, cayó a puesto número 44 a 1:47 del líder.

Clasificación general de París-Niza 2026

Ciclista Equipo Tiempo 1 Juan Ayuso Lidl - Tek 8:37:02 2 Kevin Vauquelin INEOS Grenadiers +0:00:02 3 Oscar Onley INEOS Grenadiers +0:00:03 4 Dan Hoole Decathlon CMA CGM Team +0:00:13 5 Bruno Armirail Team Visma +0:00:17 6 Davide Piganzoli Team Visma ‘’ 7 Jonas Vingegaard Team Visma ‘’ 8 Aleksandr Vlasov Red Bull - BORA - hansgrohe +0:00:22 9 Daniel Marínez Red Bull - BORA - hansgrohe ‘’ 10 Laurence Pithie Red Bull - BORA - hansgrohe +0:00:24

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador