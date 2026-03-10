Publicidad

Daniel Martínez se metió en el Top 10 de París-Niza 2026 después de la crono por equipos

Gracias a su triunfo de este martes en la tercera etapa de esta emblemática carrera de ciclismo, el español Juan Ayuso es el nuevo líder de la general.

Agencia AFP
10 de marzo de 2026 - 07:11 p. m.
El equipo Ineos Grenadiers durante la tercera etapa de París-Niza que fue una crono por equipos de 23,5 kilómetros entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire este 10 de marzo de 2026 en el centro de Francia.
Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
El equipo Ineos se impuso en la contrarreloj por equipos de la París-Niza este martes en Pouilly-sur-Loire, una etapa tras la cual el español Juan Ayuso, segundo con la formación Lidl-Trek, se puso líder de la clasificación general.

Sobre un recorrido de 23,5 kilómetros, el equipo británico se impuso con dos segundos de ventaja sobre Lidl-Trek y 11 segundos sobre el de Decathlon. El equipo Visma del danés Jonas Vingegaard quedó cuarto a 15 segundos.

Con esto, Juan Ayuso se viste de amarillo gracias a los cuatro segundos de bonificaciones arañados en la sprint intermedia de la víspera. El español supera por dos segundos al francés de INEOS, Kevin Vauquelin.

Las palabras del ganador

Las cronos por equipos son la razón por la que decidí venir aquí y también al Dauphiné. Es muy importante tomar referencias de cara al Tour de Francia y nuestro rendimiento me da mucha confianza”, reseñó Juan Ayuso.

El ciclista español también dijo que para él la decepción de no haber ganado la etapa de este martes primaba sobre la alegría del maillot amarillo. “Perder por dos segundos duele”, enfatizó Ayuso, quien le gana a Vingegaard por 17 segundos.

Clasificación de la contrarreloj por equipos París-Niza 2026

EquipoTiempo
1Ineos Grenadiers
2Lidl-Trek +2 seg
3Decathlon CMA CGM+11 seg
4Team Visma+15 seg
5Red Bull - Bora Hansgrohe+20 seg
6EF Education+23 seg
7 Movistar Team+28 seg
8UAE Team Emirates+37 seg
9Groupama FDJ United+41 seg
10Cofidis +42 seg

¿Cómo les fue a los colombianos?

Daniel Martínez fue el mejor de los nuestros durante la tercera etapa de París-Niza 2026. Esta se corrió entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire en el centro de Francia. Su equipo, Red Bull - Bora Hansgrohe, quedó en el quinto lugar a 20 segundos de INEOS Grenadiers, el cual resultó vencedor.

Hablando de sus registros individuales, el resultado de la crono por equipos de hoy le permitió escalar hasta la novena posición de la clasificación general. 22 segundos lo separan del líder Juan Ayuso. Harold Tejada del equipo Astana, el otro escarabajo en París-Niza, cayó a puesto número 44 a 1:47 del líder.

Clasificación general de París-Niza 2026

CiclistaEquipoTiempo
1Juan AyusoLidl - Tek8:37:02
2Kevin VauquelinINEOS Grenadiers+0:00:02
3Oscar OnleyINEOS Grenadiers+0:00:03
4Dan Hoole Decathlon CMA CGM Team +0:00:13
5Bruno ArmirailTeam Visma+0:00:17
6Davide PiganzoliTeam Visma‘’
7Jonas VingegaardTeam Visma‘’
8Aleksandr VlasovRed Bull - BORA - hansgrohe+0:00:22
9Daniel MarínezRed Bull - BORA - hansgrohe‘’
10Laurence PithieRed Bull - BORA - hansgrohe+0:00:24

