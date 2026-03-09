Harold Tejada es el mejor colombiano tras la segunda etapa de la París-Niza 2026

La etapa 2 terminó con un emocionante embalaje en el que salió victorioso Max Kanter, compañero de Tejada en Astana. Foto: Astana, vía X

La París-Niza 2026 continúa su recorrido y este lunes se disputó la segunda etapa de la edición número 84 de la tradicional “Carrera hacia el Sol”. La jornada, de 187 kilómetros entre Épône y Montargis, tenía un perfil ideal para los especialistas en velocidad y terminó confirmando los pronósticos con un embalaje masivo.

El más fuerte en la llegada fue Max Kanter, quien celebró tras imponerse en el sprint final. El alemán del Astana superó a Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) y Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), quienes completaron el podio de la fracción.

Una fuga que no prosperó

La etapa comenzó con una escapada protagonizada por Casper Pedersen y Mathis Le Berre, quienes intentaron sorprender al pelotón en la primera parte del recorrido. Sin embargo, el lote principal mantuvo la situación bajo control y terminó neutralizando la aventura a falta de 59 kilómetros para la meta.

Aunque el día parecía tranquilo para los favoritos, el pelotón vivió momentos de tensión debido a dos caídas que reflejaron cierto nerviosismo dentro del grupo.

Más adelante, Dan Hoole se lanzó al ataque con un intento en solitario cuando restaban 20 kilómetros. El neerlandés logró abrir una diferencia superior a los 20 segundos y por algunos momentos puso en duda la definición al sprint. No obstante, el pelotón reaccionó a tiempo y lo alcanzó en los últimos metros, dejando todo listo para la batalla entre los velocistas.

En la recta final, Max Kanter mostró su potencia y cruzó primero la línea de meta para adjudicarse la etapa. Detrás de él llegaron Laurence Pithie y Jasper Stuyven, quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Harold Tejada, el mejor colombiano del día

Entre los ciclistas colombianos presentes en la carrera, Harold Tejada fue el mejor ubicado en la jornada. El corredor del Astana finalizó en la posición 32, con el mismo tiempo del ganador de la etapa.

Por su parte, Daniel Felipe Martínez terminó en el puesto 62, mientras que Juan Guillermo Martínez ocupó la casilla 116. Ninguno de los dos cedió tiempo respecto al grupo principal.

Así marcha la clasificación general

Tras dos etapas disputadas, el estadounidense Luke Lamperti mantiene el liderato de la clasificación general luego de su victoria en la primera jornada. El segundo lugar es para Vito Braet, mientras que Laurence Pithie ascendió a la tercera posición.

El mejor colombiano sigue siendo Harold Tejada, quien se ubica en 28.º a 12 segundos del líder. Más atrás aparecen Daniel Felipe Martínez, en el puesto 47, con el mismo tiempo de Tejada, y Juan Guillermo Martínez, en la posición 116, a 3:25.

Con varias etapas aún por disputarse, la París-Niza 2026 continúa su camino hacia el sur de Francia, donde se espera que las jornadas de montaña comiencen a marcar diferencias entre los aspirantes al título.

