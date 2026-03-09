Filippo Ganna se impuso en la contrarreloj de la etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026

El corredor del INEOS Grenadiers marcó un tiempo de 12 minutos y 8 segundos, registro que además le permitió establecer la contrarreloj más rápida en la historia de la prueba. Foto: EFE - ROBERTO BETTINI

La Tirreno-Adriático 2026 comenzó con una demostración de potencia del italiano Filippo Ganna, quien se impuso este lunes en la contrarreloj individual de 11,5 kilómetros disputada en Lido di Camaiore, jornada que abrió la tradicional carrera conocida como la “Carrera de los dos mares”.

El corredor del INEOS Grenadiers marcó un tiempo de 12 minutos y 8 segundos, registro que además le permitió establecer la contrarreloj más rápida en la historia de la prueba, con una impresionante velocidad media de 56,86 km/h.

Entre los colombianos, el mejor ubicado fue Santiago Buitrago, quien terminó 25 a 50 segundos del ganador. También destacaron Brando Rivera, que finalizó 28 a 53 segundos, mientras que Nairo Quintana y Fernando Gaviria cruzaron la meta con el mismo tiempo, a 1 minuto y 40 segundos, ocupando los puestos 126 y 127, respectivamente.

Ganna confirma su dominio en la crono de la Tirreno

La victoria ratificó el dominio de Ganna en este tipo de etapas dentro de la carrera italiana. Con la de este año, el ciclista suma cuatro triunfos en la contrarreloj inicial de la Tirreno-Adriático, tras las logradas en 2022, 2023, 2025 y 2026.

A ese historial se añade también otra victoria contra el reloj en la octava etapa de 2020, lo que consolida su reputación como uno de los grandes especialistas en este terreno dentro de la competencia.

Doblete del INEOS y podio definido al final

La jornada también dejó un doblete para el INEOS Grenadiers. El neerlandés Thymen Arensman finalizó en el segundo lugar, a 22 segundos del italiano.

El podio lo completó el alemán Maximilian Walscheid, del Lidl-Trek, quien terminó a 26 segundos de Ganna.

Durante buena parte del día, el mejor registro lo tuvo el sudafricano Alan Hatherly, del Team Jayco AlUla, con un tiempo de 12:38, lo que lo mantuvo largo rato en la conocida “silla caliente” reservada para el líder provisional de la etapa. Sin embargo, en los últimos turnos varios de los favoritos superaron su marca y finalmente terminó sexto.

Roglic inicia temporada y Del Toro entra al top 10

Uno de los focos de la jornada era el debut en la temporada del esloveno Primoz Roglic, ahora corredor del Red Bull–BORA–Hansgrohe. El ciclista finalizó séptimo a 31 segundos, dando el primer paso en su objetivo de conquistar por tercera vez el “Tridente”, trofeo que distingue al campeón de la clasificación general.

También destacó el mexicano Isaac del Toro, quien terminó décimo a 36 segundos del líder. Aunque mejoró el primer parcial respecto a Hatherly, cerró la jornada con 12:44, quedando finalmente por detrás del sudafricano.

Desde 2022, solo el español Juan Ayuso ha logrado impedir una victoria de Ganna en la contrarreloj inaugural de la Tirreno-Adriático. En esta edición, el ciclista no está presente al encontrarse compitiendo en la París-Niza.

La segunda etapa promete dureza en la Toscana

La carrera continuará con una exigente segunda etapa de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, un recorrido íntegramente en territorio toscano que incluirá subidas superiores al 10 % de pendiente.

El ascenso a Castelnuovo Val di Cecina, uno de los puntos más duros del día, precederá a un sector de sterrato que se afrontará prácticamente en subida. El final también promete espectáculo, con rampas de hasta el 15 % en las afueras de San Gimignano.

Clasificación de la etapa 1

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) – 12:08 Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) – a 0:22 Maximilian Walscheid (Lidl-Trek) – a 0:26 Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) – m.t. Jonathan Milan (Lidl-Trek) – a 0:29

Colombianos:

25. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) – a 0:50

28. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) – a 0:53

126. Nairo Quintana (Movistar Team) – a 1:40

127. Fernando Gaviria (Caja Rural) – a 1:40

