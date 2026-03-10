Publicidad

Santiago Buitrago se acercó al Top 10 en la Tirreno-Adriático 2026 tras la segunda etapa

La segunda etapa fue ganada este martes por la estrella neerlandesa Mathieu van der Poel del equipo Alpecin-Premier Tech.

Agencia AFP y Redacción Deportes
10 de marzo de 2026 - 05:58 p. m.
Isaac Del Toro, corredor mexicano del team UAE Team Emirates XRG, luego de la segunda etapa del Tirreno-Adriático de 206 kilómetros desde Camaiore, hasta San Gimignano en Italia este martes 10 de marzo de 2026.
Foto: EFE - ROBERTO BETTINI
El mexicano Isaac del Toro (UAE) lidera la Tirreno-Adriático tras una segunda etapa ganada este martes por la estrella neerlandesa Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), al término de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, con un tramo de cinco kilómetros de “sterrato” antes de la meta.

Van der Poel se impuso al sprint a sus dos compañeros de fuga, Del Toro y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quien culminó tercero. El neerlandés firmó su segunda victoria del año tras su éxito a finales de febrero en el Circuit Het Nieuwsblad y la primera en la Carrera de los dos Mares.

Van der Poel, quien arrasó en la temporada de ciclocrós —invicto en 13 carreras—, respondió a un ataque del francés Julian Alaphilippe en el sector de sterrato —camino de tierra— resbaladizo por la lluvia. Luego se marchó en solitario antes de ser alcanzado por Del Toro y Pellizzari, a quienes superó con apuros en las callejuelas del centro histórico de San Gimignano.

¿Qué dijo Mathieu van der Poel?

Ha sido muy duro, muy intenso en la subida final con la lluvia que había caído 30 minutos antes de nuestro paso. Sabía que había tramos técnicos, intenté endurecer la carrera lo máximo posible”, explicó el corredor neerlandés.

El ciclista también dijo que el final fue complicado porque estaba muy resbaladizo y era difícil ponerse de pie sobre los pedales. El europeo ha elegido las carreteras italianas para preparar la Milán-San Remo del 21 de marzo, la cual ganó el año pasado.

Gracias a su segundo puesto, Del Toro se hizo con el maillot azul de líder que vestía el italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). El mexicano aventaja por tres segundos a Pellizzari y en 13 al estadounidense Magnus Sheffield.

Tabla general de la Tirreno-Adriático 2026

CiclistaEquipoTiempo
1Isaac Del ToroUAE Team Emirates5:06:01
2Giulio PellizzariReb Bull BORA Hansgrohe+0:03
3Magnus SheffieldINEOS Grenadiers+0:13
4Alan HatherflyTeam Jayco AlUla+0:17
5Primoz RoglicReb Bull BORA Hansgrohe+0:18
6Antonio TiberiBahrain - Victorious+0:20
7Matteo JorgensonTeam Visma+0:31
8Ganna FilippoINEOS Grenadiers+0:34
9Javier RomoMovistar Tem+0:34
10Ben HealyEF Education+0:36
11Santiago BuitragoBahrain - Victorious+0:37

¿Cómo le fue a los colombianos?

Santiago Buitrago del equipo Bahrain Victorious fue el mejor de la etapa, cruzando la meta en la casilla 14 a 17 segundos del ganador. El que no tuvo un gran día fue Nairo Quintana, excampeón del Giro de Italia y la Vuelta España.

El boyacense quedó muy relegado del grupo de favoritoes e inclusó perdió tiempo en la clasificación general. El corredor del Movistar Team ocupa el puesto 62 a más de dos minutos y 30 segundos del líder, Isaac del Toro.

Brandon Smith Rivera del Ineos Grenadiers es puesto 129 a seis minutos y 17 segundos del mexicano. Finalmente, Fernando Gaviria, de Caja Rural, es casilla a nueve minutos y 40 segundos. Muy lejos de los puestos de privilegio.

Por Agencia AFP

Por Redacción Deportes

