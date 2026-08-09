Wilmar Paredes completa el doblete de victorias en el arranque de la Vuelta a Colombia 2026

Wilmar Paredes confirmó su dominio en la Vuelta a Colombia con un nuevo triunfo. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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Wilmar Paredes volvió a demostrar que es el hombre a vencer en el comienzo de la Vuelta a Colombia 2026. El corredor del Team Medellín-EPM consiguió este domingo su segunda victoria consecutiva al imponerse en la llegada a Garzón, Huila, y fortaleció su liderato después de haber ganado también la jornada inaugural entre Neiva y Pitalito.

La segunda etapa tuvo un desenlace agitado. Durante la bajada hacia Garzón se produjeron varios intentos de fuga para sorprender al pelotón, pero el grupo principal consiguió controlar cada movimiento y encaminó la carrera hacia una definición masiva. En los últimos metros, además, una caída redujo el grupo que pudo disputar la victoria y alteró el lanzamiento del embalaje.

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En medio de ese escenario apareció nuevamente Paredes. El líder atacó en la llegada y volvió a mostrar su potencia para conseguir su segundo triunfo en dos días de competencia.

El corredor del Team Medellín-EPM cruzó la meta por delante de Brandon Rojas y Felipe Bravo, quienes completaron los tres primeros lugares de la jornada.

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Paredes se afianza como líder

El doblete también le permitió aumentar sus diferencias en la clasificación general. Paredes conserva la camiseta de líder y ahora aventaja por 10 segundos a Brandon Rojas, quien ocupa la segunda posición. Kevin Castillo quedó tercero, a 14 segundos, mientras la carrera comienza a tomar forma después de sus dos primeras jornadas.

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La tercera etapa se disputará este lunes 10 de agosto sobre 160,5 kilómetros entre Garzón y Neiva. El pelotón pasará por Gigante, Hobo, Campoalegre, El Juncal y Guacirco antes de llegar a la capital del Huila. Paredes partirá nuevamente vestido de líder y con el reto de defender una ventaja que ya empieza a crecer después de un arranque perfecto: dos etapas disputadas y dos victorias.

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