Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Diana Peñuela pegó primero en el arranque del Tour Femenino 2025

Además, en la Vuelta del Porvenir, que también tuvo su primera fracción, ganó Felipe Bravo.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
22 de octubre de 2025 - 08:47 p. m.
Diana Peñuela, ganadora de la primera etapa del Tour Femenino.
Diana Peñuela, ganadora de la primera etapa del Tour Femenino.
Foto: Federación Colombiana de Ciclismo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Diana Carolina Peñuela abrió el camino en el Tour Femenino 2025 con una victoria sólida en la primera etapa, disputada entre Morelia y Florencia. La ciclista del Team Sistecrédito, vigente campeona de la Vuelta a Colombia, se quedó con el triunfo y se vistió con el primer liderato. Fue escoltada por Jessenia Meneses y Andrea Alzate, ambas del equipo Orgullo Paisa–Mujeres Antioquia.

En la rama masculina, Felipe Bravo, del Mixto Indeportes Antioquia Hidratao, se impuso con autoridad en la etapa inaugural de la Vuelta del Porvenir 2025, que se disputa en paralelo, tras recorrer los 143.5 kilómetros entre Morelia y Florencia en tres horas, 20 minutos y 41 segundos.

Vínculos relacionados

EN VIVO| Colombia le gana a Costa de Marfil en el Mundial Sub-17: vea los goles
Liga de Naciones de Conmebol: ¿cómo funcionan las eliminatorias al Mundial Femenino?
Así le fue a Ángel Barajas en la final de “all around” en el Mundial de Gimnasia

El pedalista de Amagá, que fue acompañado en el podio por Emmanuel Zuluaga (Avinal–El Carmen de Viboral) y Julián Manrique (Boyacá es para Vivirla), ahora se consolida como uno de los jóvenes talentos del ciclismo colombiano.

Este jueves continuará la acción con la segunda etapa, de 113.1 kilómetros entre el Parque Santander de Florencia y el restaurante El Pinar de la Sierra.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Diana Peñuela

Tour Femenino

Vuelta del Porvenir

Felipe Bravo

Ciclismo

Ciclismo Colombiano

Ciclismo hoy

Noticias de Ciclismo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.