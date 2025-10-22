Diana Peñuela pegó primero en el arranque del Tour Femenino 2025

Diana Peñuela, ganadora de la primera etapa del Tour Femenino. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Diana Carolina Peñuela abrió el camino en el Tour Femenino 2025 con una victoria sólida en la primera etapa, disputada entre Morelia y Florencia. La ciclista del Team Sistecrédito, vigente campeona de la Vuelta a Colombia, se quedó con el triunfo y se vistió con el primer liderato. Fue escoltada por Jessenia Meneses y Andrea Alzate, ambas del equipo Orgullo Paisa–Mujeres Antioquia.

En la rama masculina, Felipe Bravo, del Mixto Indeportes Antioquia Hidratao, se impuso con autoridad en la etapa inaugural de la Vuelta del Porvenir 2025, que se disputa en paralelo, tras recorrer los 143.5 kilómetros entre Morelia y Florencia en tres horas, 20 minutos y 41 segundos.

El pedalista de Amagá, que fue acompañado en el podio por Emmanuel Zuluaga (Avinal–El Carmen de Viboral) y Julián Manrique (Boyacá es para Vivirla), ahora se consolida como uno de los jóvenes talentos del ciclismo colombiano.

Este jueves continuará la acción con la segunda etapa, de 113.1 kilómetros entre el Parque Santander de Florencia y el restaurante El Pinar de la Sierra.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador