Así le fue a Ángel Barajas en la final de “all around” en el Mundial de Gimnasia

El colombiano Ángel Barajas cerró una destacada actuación en la final del All Around del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se disputa en Yakarta, al ubicarse en la sexta posición tras competir en los seis aparatos.

El gimnasta de 19 años completó una rutina sólida con los siguientes puntajes: suelo (12.800, puesto 14), caballo con arcos (13.300, 11), anillos (12.933, 10), potro (13.566, 14), paralelas (14.233, 4) y barra fija (14.600, 2), este último su mejor resultado de la jornada.

El título mundial volvió a quedar en manos del japonés Daiki Hashimoto, quien ratificó su hegemonía al conseguir su tercera medalla de oro consecutiva en el All Around.

El campeón fue primero en suelo (14.000), potro (14.466) y barra fija (14.700), segundo en caballo con arcos (13.966) y tercero en paralelas (14.433), con lo que consolidó una presentación prácticamente perfecta que lo mantiene como la gran referencia de la gimnasia mundial.

Tras su sexta posición general, Barajas centrará ahora su atención en las finales por aparatos. Aunque quedó como reserva en barra fija, disciplina en la que logró la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, sí estará presente en la final de barras paralelas, en la que firmó el cuarto mejor registro del All Around.

La cita será el sábado 25 de octubre, entre las 2:00 y 6:00 de la tarde en Yakarta (2:00 a 6:00 de la mañana, hora de Colombia).

