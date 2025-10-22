Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Así le fue a Ángel Barajas en la final de “all around” en el Mundial de Gimnasia

El colombiano quedó cuarto en la prueba de barras paralelas y es candidato a medalla en la final de ese aparato, que será el sábado.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
22 de octubre de 2025 - 03:20 p. m.
Ángel Barajas, en la prueba de barra fija.
Ángel Barajas, en la prueba de barra fija.
Foto: EFE - MAST IRHAM
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El colombiano Ángel Barajas cerró una destacada actuación en la final del All Around del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se disputa en Yakarta, al ubicarse en la sexta posición tras competir en los seis aparatos.

El gimnasta de 19 años completó una rutina sólida con los siguientes puntajes: suelo (12.800, puesto 14), caballo con arcos (13.300, 11), anillos (12.933, 10), potro (13.566, 14), paralelas (14.233, 4) y barra fija (14.600, 2), este último su mejor resultado de la jornada.

Vínculos relacionados

Nairo Quintana definió su futuro: el equipo con el que correrá la siguiente temporada
Envigado superó a Pereira en penales y se metió a la semifinal de Copa
El deporte y las hazañas que desafían la lógica humana: récords y gestas histórica

El título mundial volvió a quedar en manos del japonés Daiki Hashimoto, quien ratificó su hegemonía al conseguir su tercera medalla de oro consecutiva en el All Around.

El campeón fue primero en suelo (14.000), potro (14.466) y barra fija (14.700), segundo en caballo con arcos (13.966) y tercero en paralelas (14.433), con lo que consolidó una presentación prácticamente perfecta que lo mantiene como la gran referencia de la gimnasia mundial.

Tras su sexta posición general, Barajas centrará ahora su atención en las finales por aparatos. Aunque quedó como reserva en barra fija, disciplina en la que logró la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, sí estará presente en la final de barras paralelas, en la que firmó el cuarto mejor registro del All Around.

La cita será el sábado 25 de octubre, entre las 2:00 y 6:00 de la tarde en Yakarta (2:00 a 6:00 de la mañana, hora de Colombia).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Ángel Barajas

Mundial de Gimnasia

Gimnasia Artística

Barajas Mundial de Gimnasia

Final Mundial de Gimnasia

Resultado Ángel Barajas

Ángel Barajas Mundial de Gimnasia

Deporte Colombiano

Noticias de Deporte

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.