Liga de Naciones de Conmebol: ¿cómo funcionan las eliminatorias al Mundial Femenino?

Mayra Ramírez (der.), con la camiseta de la selección de Colombia en la semifinal de la Copa América. Foto: EFE - Jóse Jácome

Empieza una nueva era en el fútbol femenino de Sudamérica con el arranque de las eliminatorias al Mundial Femenino. La selección femenina de Colombia comenzará este viernes 24 de octubre su participación en la Conmebol Liga de Naciones Femenina, enfrentando a Perú en el Atanasio Girardot. Este certamen marca el inicio de un nuevo sistema de clasificación hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se jugará en Brasil.

🎥 ¡𝑴𝒆𝒅𝒆𝒍𝒍𝒊́𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒂́ 𝒎𝒂́𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂! 🤩🫶



Nuestra Selección Colombia Femenina te espera en el Atanasio Girardot para el debut en la CONMEBOL Liga de Naciones 🔝



Boletas disponibles acá: https://t.co/i5d9TlFQnn 👈#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/zZPkOg85uw — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 22, 2025

Este torneo representa un paso histórico para el fútbol femenino sudamericano. Por primera vez, la Conmebol organiza una eliminatoria específica para el Mundial, separada de la Copa América, y con un calendario de casi dos años de duración. Así, las selecciones nacionales ganan mayor continuidad competitiva y oportunidades de crecimiento.

Así funciona el nuevo torneo de la Conmebol

En total participan nueve países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Brasil no compite por ser el anfitrión del Mundial 2027 y tener su clasificación garantizada. Esta ausencia abre la posibilidad de que otras selecciones sudamericanas alcancen su primera cita mundialista.

El formato es sencillo, pero exigente: se juega una única fase todos contra todos, a una sola rueda, con ocho partidos por equipo (cuatro de local y cuatro de visitante). En cada jornada una selección queda libre, por lo que el calendario total se extiende a nueve fechas, culminando el 9 de junio de 2026.

Los criterios de puntuación siguen el sistema tradicional: tres puntos por victoria, uno por empate y ninguno por derrota. En caso de igualdad, se desempata por diferencia de goles, goles marcados y comportamiento disciplinario. Al finalizar el torneo, los dos primeros obtendrán los cupos directos al Mundial, mientras que el tercero y el cuarto irán al repechaje intercontinental.

Medellín, la sede de Colombia: hora, TV y cómo ver el partido contra Perú

La Liga de Naciones Femenina busca además reforzar la estructura del fútbol de selecciones. Cada equipo tendrá una sede fija, lo que permitirá fortalecer el sentido de localía y generar identidad con las aficiones. Colombia eligió Medellín como su base, mientras que Argentina jugará en Buenos Aires, Chile en Rancagua, y Ecuador en Quito, entre otras.

El estreno de Colombia será en casa ante Perú, el viernes 24 de octubre a las 6:00 p.m. (Gol Caracol y ditu), y su segunda presentación será el martes 28 en Quito, contra Ecuador.

Estos primeros duelos serán determinantes para medir el momento del equipo nacional, que viene de un ciclo exitoso tras llegar a la final de la Copa América 2022 y a los cuartos del Mundial 2023.

🎥 𝐓𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐲 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐫í𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨.💃🤩



La 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞ó𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙁𝙚𝙢𝙚𝙣𝙞𝙣𝙖 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙮𝙤𝙧𝙚𝙨 no para de trabajar en Medellín. 👀🔜🏆#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/c43nv0CZHs — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 22, 2025

Cuatro ventanas en el calendario oficial

El calendario oficial se divide en cuatro ventanas internacionales: dos en 2025 (octubre y noviembre-diciembre) y dos en 2026 (abril y junio). Esta distribución permite que las jugadoras mantengan la competencia internacional en paralelo con sus compromisos en clubes.

El nuevo sistema sustituye al anterior modelo de clasificación a través de la Copa América. Hasta 2023, los cupos mundialistas se definían en ese torneo, lo que dejaba largos periodos sin actividad oficial para las selecciones. Ahora, con la Liga de Naciones, Conmebol da un salto estructural hacia el profesionalismo y la regularidad competitiva.

Con este formato, Sudamérica aspira a consolidar su crecimiento en el fútbol femenino y reducir la brecha con Europa y América del Norte. La Liga de Naciones servirá, además, como vitrina para talentos emergentes y como preparación estratégica para los Juegos Olímpicos de 2028.

Los partidos de la selección femenina podrán seguirse en nuestro país por Gol Caracol y a través de ditu, la aplicación gratuita de Caracol Televisión.

