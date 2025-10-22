Logo El Espectador
EN VIVO| Colombia le gana a Costa de Marfil en el Mundial Sub-17: vea los goles

Con un gol de Ana Sofía Clavijo, la Tricolor consigue sus primeros tres puntos en la Copa Mundo de Marruecos.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
22 de octubre de 2025 - 07:25 p. m.
La selección de Colombia Sub-17.
La selección de Colombia Sub-17.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán
Comienza el segundo desafío de la Selección Colombia Femenina Sub-17 en el Mundial de Marruecos 2025.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrenta a Costa de Marfil en un partido clave para mantener viva la ilusión de clasificar a la siguiente fase, tras la caída por 4-0 en el debut contra España.

Siga el minuto a minuto del partido

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Colombia!

21′ ⏱️ | COL 1 🟡 vs. COV 0 🟠

¡Gooool de Colombia! Primer gol de la Tricolor en el Mundial: Ana Sofía Clavijo de Millonarios marcó de cabeza tras un buen centro de Ella Grace.

Hace 5 horas

Colombia lo intenta

20′ ⏱️ | COL 0 🟡 vs. COV 0 🟠

La Tricolor se anima, pero los disparos se van fuera.

Hace 5 horas

Colombia retrocede

15′ ⏱️ | COL 0 🟡 vs. COV 0 🟠

Colombia juega en corto y mantiene su actitud de ataque. Sin embargo, las africanas ya las han hecho retroceder varios metros. El juego físico empieza a costar contra Costa de Marfil.

Hace 5 horas

Colombia lo intenta

5′ ⏱️ | COL 0 🟡 vs. COV 0 🟠

Colombia intenta golpear en los primeros minutos. Tiene más espacio y se sienten menos presionadas que contra España.

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

¡Vamos Colombia!

Hace 5 horas

Así llegó Colombia al estadio

Actualización claveHace 6 horas

Esta es la titular de Colombia

Actualización claveHace 6 horas

Una hora para el partido

El encuentro entre Colombia y Costa de Marfil se disputa este martes 22 de octubre a las 2:00 p.m. (hora Colombia) en el estadio de Rabat, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Femenino. El partido se puede ver en vivo a través de ditu, la app gratuita de Caracol Televisión.

¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

