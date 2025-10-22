EN VIVO| Colombia le gana a Costa de Marfil en el Mundial Sub-17: vea los goles

La selección de Colombia Sub-17. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Comienza el segundo desafío de la Selección Colombia Femenina Sub-17 en el Mundial de Marruecos 2025.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrenta a Costa de Marfil en un partido clave para mantener viva la ilusión de clasificar a la siguiente fase, tras la caída por 4-0 en el debut contra España.

Siga el minuto a minuto del partido

21′ ⏱️ | COL 1 🟡 vs. COV 0 🟠

¡Gooool de Colombia! Primer gol de la Tricolor en el Mundial: Ana Sofía Clavijo de Millonarios marcó de cabeza tras un buen centro de Ella Grace.

20′ ⏱️ | COL 0 🟡 vs. COV 0 🟠

La Tricolor se anima, pero los disparos se van fuera.

15′ ⏱️ | COL 0 🟡 vs. COV 0 🟠

Colombia juega en corto y mantiene su actitud de ataque. Sin embargo, las africanas ya las han hecho retroceder varios metros. El juego físico empieza a costar contra Costa de Marfil.

5′ ⏱️ | COL 0 🟡 vs. COV 0 🟠

Colombia intenta golpear en los primeros minutos. Tiene más espacio y se sienten menos presionadas que contra España.

¡Vamos Colombia!

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Femenina Sub 17 para enfrentar a 🇨🇮 Costa de Marfil en el segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/ChWyUdNuX2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 22, 2025

El encuentro entre Colombia y Costa de Marfil se disputa este martes 22 de octubre a las 2:00 p.m. (hora Colombia) en el estadio de Rabat, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Femenino. El partido se puede ver en vivo a través de ditu, la app gratuita de Caracol Televisión.

