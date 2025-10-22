EN VIVO| Colombia le gana a Costa de Marfil en el Mundial Sub-17: vea los goles

Escucha este artículo
Comienza el segundo desafío de la Selección Colombia Femenina Sub-17 en el Mundial de Marruecos 2025.
El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrenta a Costa de Marfil en un partido clave para mantener viva la ilusión de clasificar a la siguiente fase, tras la caída por 4-0 en el debut contra España.
Siga el minuto a minuto del partido
¡Gol de Colombia!
21′ ⏱️ | COL 1 🟡 vs. COV 0 🟠
¡Gooool de Colombia! Primer gol de la Tricolor en el Mundial: Ana Sofía Clavijo de Millonarios marcó de cabeza tras un buen centro de Ella Grace.
Colombia lo intenta
20′ ⏱️ | COL 0 🟡 vs. COV 0 🟠
La Tricolor se anima, pero los disparos se van fuera.
Colombia retrocede
15′ ⏱️ | COL 0 🟡 vs. COV 0 🟠
Colombia juega en corto y mantiene su actitud de ataque. Sin embargo, las africanas ya las han hecho retroceder varios metros. El juego físico empieza a costar contra Costa de Marfil.
Colombia lo intenta
5′ ⏱️ | COL 0 🟡 vs. COV 0 🟠
Colombia intenta golpear en los primeros minutos. Tiene más espacio y se sienten menos presionadas que contra España.
¡Arranca el partido!
¡Vamos Colombia!
Así llegó Colombia al estadio
📸 ¡𝗟𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗱 𝗩𝗜! 👊
🇨🇮 🆚🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴#VenConColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/UrCfVvGR0B
Esta es la titular de Colombia
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 22, 2025
Así formará nuestra Selección Colombia Femenina Sub 17 para enfrentar a 🇨🇮 Costa de Marfil en el segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/ChWyUdNuX2
Una hora para el partido
El encuentro entre Colombia y Costa de Marfil se disputa este martes 22 de octubre a las 2:00 p.m. (hora Colombia) en el estadio de Rabat, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Femenino. El partido se puede ver en vivo a través de ditu, la app gratuita de Caracol Televisión.
