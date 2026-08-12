Diego Camargo dio el golpe en la etapa reina de la Vuelta a Colombia: así quedó la general

Diego Camargo, en la subida al Alto del Sifón. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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La esperada etapa entre Ibagué y el Alto del Sifón terminó siendo el primer gran punto de quiebre de la carrera. Fueron 164,7 kilómetros, recorridos a un promedio de 32,49 km/h, en los que la montaña acabó con el dominio que había ejercido Wilmar Paredes durante las cuatro primeras jornadas y abrió definitivamente la batalla entre los aspirantes al título.

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El gran vencedor fue Diego Camargo, del Team Medellín-EPM, quien completó el recorrido en 5:04:09 y se impuso con autoridad en el Alto del Sifón. Javier Jamaica, del NU Colombia, terminó segundo a 34 segundos, mientras Edgar Andrés Pinzón, del Team Sistecrédito, fue tercero a 58 segundos. Óscar Santiago Garzón cedió 1:55 y Rodrigo Contreras llegó a 5:27.

El resultado provocó un vuelco completo en la clasificación general. Camargo es ahora el nuevo líder con 21:28:08, seguido por Jamaica a 38 segundos y Pinzón a 1:04. Garzón aparece cuarto a 2:05, mientras José Misael Urián completa los cinco primeros a 5:37. El Team Medellín-EPM, que había dominado las primeras jornadas gracias a las cuatro victorias de Paredes, mantiene así el liderato de la carrera, pero ahora con uno de sus hombres para la montaña.

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La jornada, sin embargo, volvió a estar atravesada por el terremoto que golpeó a Colombia. Antes de comenzar la quinta etapa, el Funre Vima Machine anunció oficialmente su retiro de la Vuelta a Colombia 2026. “El director deportivo, Jhon Freddy Maldonado, en conjunto con la junta directiva del equipo de ciclismo Funre Vima Machine hace oficial el retiro de nuestra escuadra”, informó el conjunto, que tomó la determinación después de reevaluar la situación que afrontan las familias de sus integrantes.

Según explicó la escuadra, buena parte de sus miembros proviene de Valle del Cauca y Risaralda, dos de los departamentos más golpeados por el sismo de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto. La decisión se produce en medio de las críticas que ha recibido la Vuelta por continuar su recorrido pese a la tragedia y muestra que las consecuencias del terremoto ya afectan directamente la composición del pelotón.

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La carrera, por ahora, tiene programada su sexta etapa para este jueves 13 de agosto, con 161,1 kilómetros entre Manizales y Jericó, pasando por La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada.

Sin embargo, nuevamente habrá que estar atentos a cualquier modificación: Manizales está entre las zonas más afectadas por el terremoto y Jericó también sufrió consecuencias del sismo. Deportivamente, la Vuelta sale del Alto del Sifón con una carrera completamente diferente: Diego Camargo tiene la camiseta de líder, pero apenas 38 segundos lo separan de Jamaica y 1:04 de Pinzón, por lo que la lucha por el título apenas comienza.

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