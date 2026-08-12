Esto fue lo que le dijo Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre

Cristiano Ronaldo en el partido por los octavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y España, el 6 de julio en Arlington, Texas. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

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“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, comentó Cristiano Ronaldo en el post de Lionel Messi, dedicándole una emotiva carta a su padre, Jorge Messi, menos de una semana después de su fallecimiento. Una noticia estremecedora para el campeón del mundo.

Un mensaje que el mundo del fútbol ha interpretado como una señal de respeto de CR7 a su gran rival durante más de 10 años en la élite. Vale la pena recordar que Ronaldo también perdió a su padre. En ese caso cuando Cristiano apenas tenía 20 años y por causa de una insuficiencia hepática.

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Jorge Messi, el fan número uno del argentino

El hombre de 68 años empeoró su estado de salud justo antes del debut de Argentina y su hijo en Norteamérica 2026. Incluso luego de la victoria 3-0 contra Argelia (hat-trick de Messi), el argentino hizo pública la situación.

Desde entonces, la ‘Pulga’ jugó con la idea de llegar a la final y darle tiempo a su padre para mejorar y viajar a verlo jugar. No obstante, esto no ocurrió y dos semanas y media después de perder la final con España, Jorge Messi murió.

“Te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos. Quería ganarla para llevártela. No pude; las piernas no me daban más. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminamos juntos?”, escribió Messi.

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¿Cómo falleció el papá de Cristiano Ronaldo?

Mucho antes de ser la estrella mundial que es, CR7 tuvo que superar la pérdida de su padre. Tenía apenas 20 años y se enteró del entrenador de Portugal en 2005, Luis Felipe Scolari, que se lo dijo en una concentración.

José Dinis Aveiro murió apenas a los 51 años de una insuficiencia hepática provocada por su grave adicción al alcohol. Luego de volver de la guerra de Angola, tuvo secuelas del conflicto con las que intentó lidiar con el licor.

Sin embargo, esto empeoró su estado de salud, dejando a María Dolores dos Santos Aveiro, madre de Ronaldo, con cuatro hijos, siendo Cristiano el menor de ellos y a punto de convertirse en uno de los mejores de la historia.

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