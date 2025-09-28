Logo El Espectador
Diego Camargo se proclamó campeón del Clásico RCN 2025

A pesar de sufrir más de la cuenta por culpa de un pinchazo en la cronoescalada del final, el boyacense defendió el liderato ante el descuento de Wilson Peña.

Daniel Bello
28 de septiembre de 2025 - 05:10 p. m.
Foto: Clásico RCN 2025
El boyacense Diego Camargo se coronó este domingo como campeón del Clásico RCN 2025. El pedalista del Team Medellín defendió con dramatismo la camiseta amarilla en novena y última etapa, que concluyó con victoria del cundinamarqués Wilson Peña (Sistecrédito), segundo en la general.

Camargo, nacido en Tuta hace 27 años, escribió una página más en su trayectoria al conseguir su segundo título en una de las grandes pruebas del calendario nacional, pues ya había sido vencedor de la Vuelta a Colombia en 2020.

La jornada comenzó en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, frente al escenario Petronio Álvarez. Los corredores encararon una cronoescalada de 12,6 kilómetros. Los primeros 4,5 km fueron planos y, desde allí, arrancó un ascenso sostenido con destino en el Monumento de Cristo Rey.

En la previa de la etapa se esperaba un mano a mano entre Camargo, líder de la general, y su gran rival, el cundinamarqués Wilson Peña (Sistecrédito), quien partía con 39 segundos de desventaja.

La tensión aumentó cuando, en pleno ascenso, Camargo sufrió un pinchazo en la rueda trasera que lo obligó a cambiar de bicicleta. Pese al contratiempo, el boyacense no bajó la guardia, defendió el liderato y logró administrar la ventaja.

La victoria de etapa fue para Wilson Peña, quien con un registro de 25:29 se impuso en Cristo Rey, superando por seis segundos el tiempo del boyacense Yeison Reyes (Orgullo Paisa). Sin embargo, el esfuerzo del escalador del Sistecrédito no alcanzó para destronar al líder.

Aunque cedió segundos, Camargo terminó asegurando el título en territorio vallecaucano. Al final, fueron apenas 10 segundos los que lo separaron de Peña en la clasificación general. El bogotano Javier Jamaica (NU Colombia) completó el podio, a 4:28 del campeón.

“Muy contento y agradecido con toda mi familia. En algunos momentos pensé que se me iba de las manos, pero con mucha perseverancia se logró”, comentó el campeón del Duelo de Titanes tras la cronoescalada. “Es un gran sueño que quería hace tiempo”.

Camargo, quien además conquistó la etapa reina de este Clásico, cierra así una temporada brillante, adornada con un segundo lugar en los Nacionales de Ruta, una victoria en el Tour de Beauce y el subcampeonato en la Vuelta a Colombia 2025.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

