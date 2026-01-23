¡Diego Pescador, segundo en la clásica de Camp Morvedre! Nairo Quintana también destacó

Los ciclistas colombianos del Movistar Team tuvieron una gran jornada en territorio español y el joven quindiano rozó el triunfo. Foto: Sprint Cycling

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Arrancó el calendario europeo y los representantes colombianos se hacen presentes. Nairo Quintana y Diego Pescador se encargaron de ponerle narrativa y ambición a la Clásica Camp de Morvedre, en la Comunidad Valenciana, una carrera que sirvió como primera toma de contacto con la alta montaña y que dejó al Movistar Team como uno de los protagonistas del día.

La clásica española no tardó en encenderse gracias a los ataques ambiciosos. En los tramos exigentes, Nairo Quintana, próximo a cumplir 36 años, fue el primero en agitar el libreto. El boyacense atacó junto a Marc Soler tras el ascenso al Alto del Garbí, provocando una selección natural en el grupo principal. A ese movimiento se sumaron Sergio Samitier, Wout Poels y Thomas Bonnet, logrando abrir una renta cercana a los 10 segundos.

Ese primer golpe no definió la carrera, pero sí marcó el tono. La reacción de los favoritos no se hizo esperar y, en ese contexto, apareció el ataque que terminaría siendo decisivo.

Diego Pescador rozó su primer triunfo en Europa

El italiano Christian Scaroni vio el momento y lanzó un ataque sólido. Antonio Tiberi respondió de inmediato y, metros más adelante, Diego Pescador se sumó al movimiento. El trío abrió una brecha clave en el ascenso y supo administrarla en el descenso hacia Estivella, conteniendo a los perseguidores.

Pescador, con inteligencia, se mantuvo siempre a rueda, guardando fuerzas para el desenlace. En los últimos 800 metros, el colombiano intentó sorprender con un ataque largo, pero Scaroni respondió con potencia y terminó imponiéndose en el esprint final, con un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 35 segundos. El resultado dejó a Pescador segundo y a Tiberi tercero

La actuación de Nairo Quintana

Aunque Quintana finalizó en la casilla 16 y no ingresó al top 10, su rendimiento fue una señal clara en su primera aparición del año. Fue exigido por los reiterados ascensos de primera categoría y asumió un rol activo cuando la carrera lo permitió, algo que el equipo valoró como parte del proceso en este inicio de calendario.

El boyacense no tendrá descanso y este sábado volverá a la carretera para disputar la Ruta de la Cerámica – Gran Premio Castellón, sobre 171 kilómetros entre Castellón y Onda, otra prueba marcada por el terreno quebrado.

Las sensaciones de Pescador tras la carrera

Más allá del resultado, el propio Pescador puso el foco en el trabajo colectivo. “Estaba triste porque al final el equipo se merecía ganar, siempre estuvimos”, reconoció tras la carrera, destacando el respaldo recibido, incluso desde el grupo perseguidor, donde Iván Romeo lideró la caza y terminó cuarto a 39 segundos.

El joven colombiano también dejó clara su postura dentro del equipo: “Soy un empleado más, hay que respetar la jerarquía”, dijo, subrayando que su objetivo es aprender y crecer paso a paso. “La idea es salir a pelear todas las carreras”, agregó, convencido de que Movistar puede recuperar una identidad combativa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador