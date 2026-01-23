Logo El Espectador
Bayern Múnich vs. Augsburgo: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz por Bundesliga

El guajiro quiere llegar a los dos dígitos en goles por Bundesliga y el club bávaro busca su victoria número 17 en liga.

Daniel Montoya Ardila
23 de enero de 2026 - 02:02 p. m.
Harry Kane y Luis Díaz durante el partido de UEFA Champions del Bayern Múnich contra Union SG en el Allianz Arena este miércoles 21 de enero de 2026.
Foto: EFE - RONALD WITTEK
Bayern Múnich levita en la Bundesliga. El club del colombiano Luis Díaz vive un gran momento en su liga domestica con 50 puntos en 18 partidos; un rendimiento del 92,59% que poco a poco lo acerca al título de liga de la mano del extremo izquierdo de la selección de Colombia, quien también vive un gran momento en Alemania.

Díaz acumula 17 partidos, nueve goles y nueve asistencias en la Bundesliga. Un performance que lo tienen como el tercer goleador del equipo, solo por detrás de su compañero francés, Michael Olise (10 tantos) y el británico Harry Kane (21 anotaciones). Por eso, el guajiro espera llegar a los dos dígitos frente a Augsburgo.

Este partido será válido por la fecha 19 de la liga nacional y será una prueba de concentración para el líder. Si bien actualmente tiene una distancia de 11 puntos sobre el segundo lugar, Borussia Dortmund, es importante que mantenga el ritmo de victorias. Esta es la fecha y hora del próximo partido de Luis Diaz con el Bayern.

Hora y dónde ver: Bayern Múnich vs. Augsburgo

  • Fecha: sábado 24 de enero de 2026
  • Lugar: Allianz Arena en Múnich, Alemania
  • Hora: 9:30 a.m.
  • Canal: Disney+ Premium

¿Ganará Luis Díaz la Bundesliga?

De mantener el rendimiento actual hasta marzo, más temprano que tarde Bayern Múnich se coronará campeón de la Bundesliga. Un trofeo que ganó la temporada anterior, completando 34 entorchados, siendo el más ganador de su liga local.

Por el lado de la estrella Tricolor, de conseguirlo, sería su segundo título en Alemania después de lo que fue la Supercopa a mediados de 2025. Título que se sumaría a la Premier League que consiguió con Liverpool durante la temporada anterior.

Actualmente, Díaz posee en su palmarés personal 15 campeonatos, entre los cuales cinco son ligas nacionales: dos con Atlético Junior (2018-II y 2019-I), dos con el Porto (2020 y 2022) y el mencionado con el equipo rojo de Liverpool (2025).

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

