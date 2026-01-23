Ajustes en el calendario de la Liga BetPlay: Dimayor aplazó el juego de Atlético Nacional

La Dimayor aseguró que los reajustes se deben a incumplimientos por parte de la organización de los conciertos de Bad Bunny en Medellín. Foto: Atlético Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético Nacional no cerrará la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2026 como estaba previsto. El partido ante Jaguares de Córdoba fue aplazado oficialmente, luego de que la Dimayor confirmara que el estadio Atanasio Girardot no estará disponible para la fecha originalmente programada. La decisión, comunicada este fin de semana, vuelve a poner en primer plano la tensión permanente entre la agenda deportiva y los eventos de gran formato en los principales escenarios del país.

El compromiso estaba fijado para el lunes 26 de enero, como último juego de la segunda jornada del todos contra todos. Sin embargo, el máximo ente del fútbol profesional colombiano informó que el encuentro deberá reprogramarse por causas logísticas ajenas a los clubes y a la propia Dimayor.

¿Por qué se aplazó el partido entre Nacional y Jaguares?

Según el comunicado oficial, el aplazamiento se da por el incumplimiento en la entrega del estadio Atanasio Girardot por parte del organizador de un evento masivo, que se realiza en el escenario durante el fin de semana previo al partido.

“Lo anterior debido al incumplimiento de la entrega del estadio por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el Inder de Medellín, y que habían sido notificadas oportunamente a Dimayor”, señala el documento publicado por la División Mayor del Fútbol Colombiano.

La imposibilidad de utilizar el estadio responde a los conciertos de Bad Bunny, programados para los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero, lo que impide que el escenario esté en condiciones operativas para albergar un partido oficial de Liga en la noche del lunes.

¿Qué dice la Dimayor sobre la situación?

En su pronunciamiento, la Dimayor fue enfática en deslindar responsabilidades y en advertir sobre el impacto de este tipo de situaciones en la organización del campeonato.

“Esto es una situación totalmente ajena a la DIMAYOR, que afecta gravemente la planificación previa del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro deportivo”, agregó el ente rector del fútbol profesional.

¿Cuál es la nueva fecha para Nacional vs. Jaguares?

El partido ya tiene nueva programación, aunque con detalles pendientes por definir. De acuerdo con la información oficial, el encuentro se disputará en abril.

Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba

Día: Lunes 6 de abril

Hora: Por confirmar

Estadio: Atanasio Girardot

La Dimayor aclaró que el horario será confirmado más adelante, una vez se ajuste la parrilla de televisión y el calendario general del torneo.

¿Cómo llegan Nacional y Jaguares tras el debut?

El aplazamiento se da en un momento en el que ambos equipos llegan con sensaciones positivas tras su estreno en la Liga BetPlay I-2026. Atlético Nacional inició el campeonato con autoridad, al golear 4-0 a Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot.

Jaguares de Córdoba, por su parte, regresó a la primera división con victoria, luego de imponerse 1-0 a Deportivo Cali en Montería, en su primer partido tras una temporada en la B.

En el corto plazo, Jaguares ya tiene definido su próximo desafío: en la tercera fecha enfrentará a Inter Bogotá el jueves 29 de enero. Nacional, en cambio, aún no cuenta con programación confirmada para esa jornada, debido a que debe visitar a Junior y el estadio Metropolitano se encuentra en obras, otro factor que sigue condicionando el calendario del campeonato.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador