Doble oro para Colombia en el Panamericano de Ruta con Salomé Vargas y Juan Esteban Sánchez

Juan Esteban Sánchez celebra su consagración en la prueba de fondo juvenil de los Panamericano de Ruta de Montería 2026. Foto: Anderson Bonilla

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Colombia vivió una jornada histórica Este viernes en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta de Montería 2026. Los pedalistas nacionales se impusieron tanto en la prueba de fondo femenina como en la masculina de la categoría juvenil, logrando así una doble corona continental.

El certamen, que se disputa desde el pasado 16 de marzo en Montería y Cereté, reúne a cerca de 350 ciclistas provenientes de 29 países de América. La competencia define los títulos panamericanos en categorías juvenil, sub-23 y élite, y Colombia, como país anfitrión, ha dado muestra de su poderío, liderando el medallero en la presente edición.

Con las victorias juveniles del viernes, la delegación tricolor sigue consolidada en lo más alto de la tabla de posiciones del Panamericano 2026. El país sede no solo ha sabido organizar una competencia de alto nivel, sino que sus deportistas han respondido a la altura, con cuatro oros, una plata y dos bronces sumando todas las categorías.

Salome Vargas, campeona en la rama femenina

La antioqueña Salomé Vargas protagonizó una de las actuaciones más brillantes de la jornada. La corredora del equipo Avinal–Alcaldía El Carmen de Viboral se impuso en la prueba femenina juvenil con un tiempo de una hora, 45 minutos y 55 segundos, coronándose campeona panamericana tras definir la victoria en un emocionante esprint final en el circuito cordobés.

“Fue un triunfo demasiado esperado y también muy luchado ya que estuve enredada en dos caídas, pero todas mis compañeras me estuvieron apoyando e hicieron un trabajo impecable, estuvieron ahí, todo el grupo super organizado”, comentó Vargas sobre la medalla dorada que conquistó.

La venezolana Jennifer Lagos fue la ciclista que más cerca estuvo de arrebatarle el título a Vargas, pero no logró superar a la colombiana en la recta final y tuvo que conformarse con la medalla de plata. El podio iba a tener otra presencia colombiana con Estefanía Castillo, pero fue sancionada. Alexandra Osorio, de Chile, quedó tercer.

Entre los varones el campeón fue Juan Esteban Sánchez

En la rama masculina, el título juvenil también quedó en manos colombianas. Juan Esteban Sánchez, corredor de 17 años nacido en Rionegro y perteneciente al equipo Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia, se impuso en el esprint final para proclamarse campeón panamericano juvenil de ruta, dejando en el podio al mexicano Luciano Carrizo y al chileno Santiago García.

Los tres hombres del podio registraron el mismo guarismo en el cronómetro: dos horas, 54 minutos y seis segundos. Ese fue el tiempo que les tomó completar la prueba que se disputó sobre un recorrido de 120,6 kilómetros en territorio cordobés, bajo una exigente temperatura de 32 grados centígrados.

La actuación colombiana en la prueba masculina juvenil fue también destacada si se tiene en cuenta que otros dos pedalistas nacionales figuraron en el top diez de la jornada. Óscar Iván Restrepo cruzó la meta en la cuarta posición, mientras que Andrés Shaffi Talero completó un meritorio décimo lugar.

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