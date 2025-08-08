Falleció Eugenio Baena Calvo, histórica voz de la radio y el deporte en Colombia

El periodista cartagenero figura clave de Caracol Radio, murió a los 71 años tras complicaciones cardíacas. Su estilo inconfundible y pasión por el deporte dejaron una huella imborrable en la radio colombiana. Foto: Caracol Radio

El periodismo deportivo colombiano perdió este viernes a una de sus voces más reconocibles: Eugenio Baena Calvo, veterano comunicador de Caracol Radio y figura de referencia en la región Caribe. Tenía 71 años y su muerte se produjo en Cartagena, tras complicaciones cardíacas.

La noticia fue confirmada por su colega y amigo Jorge Espinosa, quien, a través de redes sociales, escribió: “Acaba de morir nuestro colega y periodista de Caracol Radio Eugenio Baena Calvo. Tenía 71 años. Paz en su tumba y un enorme abrazo en su familia”.

Cartagenero de nacimiento, Baena se convirtió en una institución de la radio deportiva. Su estilo directo, amplio conocimiento de múltiples disciplinas y cercanía con la audiencia le dieron un lugar privilegiado en la memoria de sus oyentes. Fue conductor de espacios como Buenos Días, Deportes, muy seguido en la Costa Caribe, y participó en programas de alcance nacional como El VBAR de Caracol Radio.

En antena, su saludo característico —“Feliz día, feliz día, feliz día”— marcaba el inicio de jornadas informativas que combinaban análisis, anécdotas y un conocimiento enciclopédico del deporte colombiano.

Sus últimos días

De acuerdo con información de Cápsulas de Carreño y el diario El Universal de Cartagena, Baena sufrió dos infartos el 31 de julio, antes de iniciar la emisión de su programa. Fue trasladado al hospital Bocagrande, donde se le diagnosticó obstrucción en dos arterias coronarias.

En la clínica Neurodinamia se le practicaron dos cateterismos, procedimientos que inicialmente mostraron evolución positiva. Sin embargo, su estado siguió siendo delicado. El 3 de agosto, su hija, la ex patinadora y múltiple campeona mundial Cecilia “Chechi” Baena, publicó un mensaje de aliento en redes sociales. Finalmente, el 8 de agosto, su corazón no resistió más.

Eugenio Baena no solo narró partidos o transmitió estadísticas: contó historias, conectó con sus oyentes y llevó la pasión del deporte a cada rincón donde llegaba su voz. Su despedida deja un vacío en la radio, pero también un legado vivo en quienes aprendieron y disfrutaron con él.

En el Caribe y más allá, su voz seguirá resonando en la memoria colectiva: clara, entusiasta y siempre con ese triple saludo que, desde ahora, será recuerdo y homenaje.

