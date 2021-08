Egan Bernal: “No he tenido buenas piernas”

Con mucha sinceridad, pero tampoco pesimismo, Egan Bernal habló con los medios de comunicación en el día de descanso de la Vuelta a España. El zipaquireño es quinto en la clasificación general a 1:52 del líder, el esloveno Primoz Roglic.

Bernal habló junto a su compañero Adam Yates, quien afirmó que necesitan llegar con dos minutos de ventaja sobre Primoz Roglic antes de la última contrarreloj.

“Creo que antes de atacar hay que tener buenas piernas. Hasta el momento no las he tenido. No he estado al nivel que se necesita para atacar. Por el momento Roglic no ha mostrado ningún punto débil. Es un corredor muy fuerte, campeón olímpico, ha ganado dos vueltas a España y es de los mejores del mundo. Tenemos que esperar si tenemos nuestra oportunidad”, afirmó el reciente ganador del Giro de Italia.

Aunque reconoció que la última subida de la novena etapa, aunque perdió tiempo, marcó buenos números que le dan confianza para afrontar las dos semanas que vienen. “Tengo confianza porque sé que no he hecho una mala presentación. Puedo ir a mi propio ritmo e igual llegaré a la línea de meta. Tal vez no gane una etapa o la carrera, pero puedo pelear en los puestos de arriba. Si corro inteligentemente y hago lo que se hacer, subiré en la clasificación general”.

Y agregó que “no creo que uno pueda llegar en no tan buen nivel a una Gran Vuelta y que después vaya a mejorar. Puede ser todo lo contrario. Estamos hablando de una Vuelta a España. Eso hay que tenerlo claro, no siempre se puede mejorar. En mi caso siento que algo de ritmo voy cogiendo. Estoy tomando confianza. Ayer, dejando de lado el tiempo perdido, hice una muy buena subida con respecto a mis datos. Eso me da confianza de cara a las siguientes etapas. Siempre hay que ir con algo de precaución porque no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo en lo que sigue de la carrera”.

Y cerró haciendo una comparación con respecto al nivel con el que encaró el pasado Giro de Italia. “No estoy tan bien. Creo que tengo un diferente sentimiento en general, no solo en las subidas. Siento que acá puedo ir en un buen tempo, a mi propio ritmo, pero después no puedo acelerar tanto. En la etapa 9 hice todas las subidas solo con todo el viento en contra. Es difícil. Si pudiera acelerar un poco más para cortar el viento, creo que hubiera sido distinto. Estamos intentando prepararnos de la mejor manera, pero por la pandemia no estoy en mi mejor nivel. Es normal tener algún error. No estamos tan mal, pero tengo que seguir intentando y seguro subiré en la clasificación general”.

