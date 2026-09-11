Egan Bernal no irá al Mundial de Ruta 2026: Fedeciclismo confirmó quién será su reemplazo

El Mundial de Ruta se disputará entre el 20 y el 27 de septiembre en Montreal y Colombia tendrá que afrontar la competencia sin uno de sus principales referentes. Según explicó la Federación Colombiana de…

La selección de Colombia de ciclismo sufrió una baja de peso antes del Campeonato Mundial de Ruta de Montreal 2026. Egan Bernal no podrá disputar la cita mundialista , luego de que la Federación Colombiana de Ciclismo confirmara este jueves que el corredor del Ineos NETCOMPANY quedó fuera de la convocatoria por una sobrecarga muscular.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El Mundial de Ruta se disputará entre el 20 y el 27 de septiembre en Montreal y Colombia tendrá que afrontar la competencia sin uno de sus principales referentes. Según explicó la Federación Colombiana de Ciclismo, la condición física de Bernal le impide llegar en las condiciones necesarias para competir en el máximo evento del calendario internacional.

Publicidad

“Egan no podrá participar en el Campeonato Mundial debido a una sobrecarga muscular, situación que le impide afrontar en óptimas condiciones la competencia mundialista”, señaló la Federación en el comunicado con el que confirmó su ausencia.

Wilmar Paredes, el elegido para reemplazar a Egan

Ante la baja de Bernal, el seleccionador nacional David Vargas llamó al antioqueño Wilmar Paredes, quien ocupará el lugar del campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 en la nómina colombiana.

La Federación destacó varios argumentos para respaldar la convocatoria del corredor. Su regularidad, capacidad para afrontar recorridos exigentes y rendimiento mostrado durante 2026 fueron determinantes para recibir el llamado a la selección.

Paredes ha sido uno de los corredores más destacados del calendario nacional durante la temporada. En la Vuelta a Colombia 2026 tuvo una actuación sobresaliente, al conseguir cuatro victorias de etapa y consolidarse como uno de los principales protagonistas de la carrera.

Wilmar Paredes impuso su favoritismo y ganó la primera etapa de la Vuelta a Colombia 2026 Foto: Fedeciclismo

A ese rendimiento se suman otros resultados importantes obtenidos durante el año. El antioqueño viene de proclamarse campeón de la Vuelta a Sao Paulo, la Clásica de Azuero en Panamá y el Tour de Beauce en Canadá, resultados que terminaron de respaldar su inclusión en la selección que viajará a Montreal.

Así quedó la nómina de Colombia para Montreal

Con la modificación, Paredes se suma a una convocatoria que tendrá como otros nombres destacados a Harold Tejada y Santiago Buitrago, quienes actualmente cumplen una destacada participación en la Vuelta a España.

Tejada marcha dentro del top 10 de la clasificación general de la ronda española, mientras que Buitrago es el líder de la clasificación de la montaña, por lo que ambos llegan al Mundial con actuaciones importantes en una de las grandes vueltas de la temporada.

Le recomendamos leer: ¿Regresan a Colombia las leyendas? James suena en Nacional y Cuadrado, en Millonarios

La lista también incluye a Nairo Quintana, quien tendrá en Montreal un momento especialmente significativo: el Mundial será su despedida del ciclismo competitivo. El boyacense es campeón del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016, además de haber subido tres veces al podio del Tour de Francia: fue segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016.

La nómina colombiana la completan Walter Vargas, Sergio Higuita y Brandon Rivera. Así, Colombia afrontará el Campeonato Mundial de Ruta de Montreal con una selección renovada tras la baja de Egan Bernal y con Wilmar Paredes como el hombre que tomará su lugar en la convocatoria.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador