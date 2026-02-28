Egan Bernal tuvo una actuación destacada en la Clásica Faun-Ardèche

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers. Foto: La Vuelta, vía X

La vigesimosexta edición de la Clásica Faun-Ardèche dejó como balance una actuación sólida de Egan Bernal. El corredor del Ineos Grenadiers finalizó en la séptima posición, en una competencia exigente que le sirve como preparación para las Grandes Vueltas de la temporada.

El pedalista cundinamarqués cruzó la meta en séptima posición, a 2:34 minutos del francés Paul Seixas, quien se consagró campeón en esta prueba disputada en el suroriente francés y que contó con un recorrido escarpado total de 187,6 kilómetros de extensión.

El ciclista del Decathlon se impuso en solitario, tras lanzar un ataque definitivo en los kilómetros finales que le permitió abrir una diferencia superior al minuto respecto a su más cercano perseguidor. Su victoria se consolidó sin discusión en un trazado que premió la resistencia y la capacidad escaladora.

Junto a Seixas completaron el cuadro de honor el suizo Jan Christen, representante del UAE Team Emirates, y el francés Lenny Martinez, del Bahrain Victorious, segundo y tercero respectivamente. Ambos lograron sostenerse en el grupo perseguidor.

Entre los latinoamericanos, el mejor ubicado fue Bernal, quien llegó a esta competencia tras haberse consagrado semanas atrás en la prueba de fondo de los Campeonatos Nacionales de Ruta, celebrados en Zipaquirá, el municipio en el que creció.

También tuvo una participación destacada en la Clásica Faun-Ardèche el quindiano Diego Pescador, integrante del Movistar Team, quien finalizó en la decimocuarta posición. El joven corredor cruzó la meta a 4:31 minutos del ganador de la jornada.

En esta carrera igualmente compitió el cundinamarqués Brandon Rivera, vigente campeón nacional en la contrarreloj. El corredor del Ineos completó el recorrido en la casilla 21, sumando kilómetros de calidad en una clásica que suele servir como termómetro para las aspiraciones en las pruebas de mayor fondo del calendario continental.

