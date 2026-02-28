Publicidad

Escándalo en el arbitraje colombiano: denuncian supuestos pagos para dirigir partidos

Imer Machado, director técnico de la Comisión Arbitral, es el principal acusado de esta supuesta situación en el fútbol colombiano.

Daniel Montoya Ardila
28 de febrero de 2026 - 06:52 p. m.
Imer Machado fue juez central en el fútbol colombiano de 2007 a 2016.
Foto: Archivo
Wilmer Barahona, analista arbitral, hizo una delicada denuncia en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio acerca de la designación de árbitros en Colombia. De acuerdo con él, existe un supuesto pago de coimas para ser elegido como árbitro de un partido de fútbol profesional colombiano.

Imer Machado, exjuez y hoy director técnico de la Comisión Arbitral, fue el señalado por Barahona como quien recibía estos pagos de parte de los colegiados. “Un anónimo me contactó vía mensaje; me hablaba de temas arbitrales; después ya me dijo algo de pago de peajes”, contó Wilmer Barahona.

El analista dijo que el tema de las coimas es común en los Colegios de Árbitros. Esto se refiere al pago de dinero para ser designado como juez central de un partido en el fútbol profesional de nuestro país. “Yo soy activo, pero me van a sacar del arbitraje si salgo a la luz”, le dijo el anónimo a Barahona.

Pagos por COP 11 millones

Según el exarbitro, la persona que le comentó la situación está resolviendo asuntos personales antes de mostrar su identidad públicamente. Algo que, de acuerdo con Wilmer Barahona, haría en el programa ‘Deporte sin Tapujos’.

“El anónimo fue más allá y pidió vía derecho de petición la relación de las supuestas consignaciones de Bancolombia y Nequi. Digo supuestas, porque ya serán las autoridades las que entren a investigar esos documentos”, dijo.

‘Deporte sin Tapujos’, en Cali, afirmó que el pago de estas coimas asciende a los COP 11 millones. Por último, se espera que Imer Machado y la Comisión Arbitral hagan un pronunciamiento público defendiéndose de estas graves acusaciones.

Este organismo del FPC ha estado recientemente en el ojo del huracán por la actuación de los árbitros en al menos tres partidos de la Liga Betplay 2026-I. Llaneros vs. Medellín, Inter de Bogotá vs. Millonarios y Santa Fe vs. Nacional.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

escándalo en el arbitraje colombiano

denuncias en el FPC

arbitraje en Colombia

Imer Machado

Comisión Arbitral

Wilmer Barahona

designación de árbitros en Colombia

pago de peajes en el fútbol colombiano

Colegios de Árbitros en Colombia

Deporte sin Tapujos

pago de coimas en el FPC

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

FPC

Liga Betplay 2026-I

Liga Betplay

liga colombiana

 

Jose Pérez(18935)Hace 9 minutos
Esto no es nuevo, ya Pinto hizo comentario sobre los apostadores, ¿Cuando investigaran a los dueños de equipos que supuestamente utilizan a sus jugadores y equipos en el tema de las apuestas?, esos temas no saldrán a luz pública con una justicia corrupta, ¿Que paso con la reventa de las boletas del mundial y los implicados de la Federación?.
Watasabi(56195)Hace 22 minutos
¿Quién proteje a Imer Machado?
