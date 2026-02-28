Escándalo en el arbitraje colombiano: denuncian supuestos pagos para dirigir partidos

Imer Machado fue juez central en el fútbol colombiano de 2007 a 2016. Foto: Archivo

Wilmer Barahona, analista arbitral, hizo una delicada denuncia en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio acerca de la designación de árbitros en Colombia. De acuerdo con él, existe un supuesto pago de coimas para ser elegido como árbitro de un partido de fútbol profesional colombiano.

Imer Machado, exjuez y hoy director técnico de la Comisión Arbitral, fue el señalado por Barahona como quien recibía estos pagos de parte de los colegiados. “Un anónimo me contactó vía mensaje; me hablaba de temas arbitrales; después ya me dijo algo de pago de peajes”, contó Wilmer Barahona.

El analista dijo que el tema de las coimas es común en los Colegios de Árbitros. Esto se refiere al pago de dinero para ser designado como juez central de un partido en el fútbol profesional de nuestro país. “Yo soy activo, pero me van a sacar del arbitraje si salgo a la luz”, le dijo el anónimo a Barahona.

Pagos por COP 11 millones

Según el exarbitro, la persona que le comentó la situación está resolviendo asuntos personales antes de mostrar su identidad públicamente. Algo que, de acuerdo con Wilmer Barahona, haría en el programa ‘Deporte sin Tapujos’.

“El anónimo fue más allá y pidió vía derecho de petición la relación de las supuestas consignaciones de Bancolombia y Nequi. Digo supuestas, porque ya serán las autoridades las que entren a investigar esos documentos”, dijo.

‘Deporte sin Tapujos’, en Cali, afirmó que el pago de estas coimas asciende a los COP 11 millones. Por último, se espera que Imer Machado y la Comisión Arbitral hagan un pronunciamiento público defendiéndose de estas graves acusaciones.

Este organismo del FPC ha estado recientemente en el ojo del huracán por la actuación de los árbitros en al menos tres partidos de la Liga Betplay 2026-I. Llaneros vs. Medellín, Inter de Bogotá vs. Millonarios y Santa Fe vs. Nacional.

