Bombazo de América de Cali: presentó a un ex Atlético Nacional, ¿de quién se trata?

Tomás Ángel Gutiérrez celebra un gol en la final de la Superliga de Colombia 2023 entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Tomás Ángel es nuevo jugador de América de Cali. El exfutbolista de Atlético Nacional fue presentado oficialmente el viernes 27 de febrero de 2026 por el club escarlata. “Nuestra zona ofensiva se potencia con el talento y el carácter del delantero colombiano”, escribió el equipo en la publicación de X.

Justamente antes de su único duelo en la Copa Sudamericana contra Atlético Bucaramanga, David González recibe un nuevo jugador, esta vez delantero. Una posición que estaba siendo uno de los talones de Aquiles del conjunto vallecaucano, incluso en medio de su buen rendimiento en la Liga Betplay.

Ángel llegó procedente de Phoenix Rising de la segunda división de Estados Unidos. Vale la pena recordar que el atacante antioqueño debutó como profesional en 2021 con la camiseta de Nacional, cuadro en el que hizo sus divisiones inferiores y ganó cuatro títulos, entre ellos una liga colombiana.

Tomás Ángel en Atlético Nacional

Siguiendo los pasos de su padre, Juan Pablo Ángel, Tomás ganó la Copa Betplay 2021, la Liga Betplay 2022-I, la Superliga 2023 y la Copa Betplay 2023 con Atlético Nacional, el equipo más ganador del fútbol colombiano.

Su mejor rendimiento lo mostró justamente en una de estas finales. Esta fue la de la Superliga 2023 en la que Ángel anotó un doblete para darle vuelta a la serie con Deportivo Pereira que se había puesto 2-0 arriba en el marcador global.

Sin embargo, luego de perder la final de la Liga Betplay 2023-I contra Millonarios, el joven delantero perdió protagonismo en el primer equipo. Un hecho que lo orilló a emigrar hacia la MLS y ponerse la camiseta de Los Ángeles FC.

Tomás Ángel en la selección de Colombia

Respecto a su participación con la selección de Colombia, a pesar de ser una de las jóvenes figuras del campeonato colombiano, Tomás Ángel no fue convocado a disputar el Sudamericano Sub-20 de 2023 disputado en Colombia.

Eso sí, hizo parte de los jugadores que viajaron a Argentina para participar de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA ese mismo año. Allí, Ángel jugó los 5 partidos de la selección juvenil, anotando tres goles y llegando hasta los cuartos de final.

Volviendo a su fichaje por América, el hijo de Juan Pablo Ángel, ídolo de Atlético Nacional, firmó hasta diciembre de 2026 con posibilidad de extender el vínculo contractual por 12 meses más con la escuadra americana.

